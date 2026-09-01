Ασιατικές αγορές: Στήριξη από το ισχυρό PMI της Κίνας – Στο επίκεντρο το γεν

Μεικτή εικόνα καταγράφουν οι ασιατικές αγορές, με τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για τη μεταποίηση στην Κίνα να προσφέρουν στήριξη στις κινεζικές μετοχές, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τις εξελίξεις στο γεν και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής στην Ιαπωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 66.425 μονάδες, ο Kospi της Ν. Κορέας σημείωσε κέρδη 0,18% και ο Niifty της Ινδίας ανέβηκε κατά 0,14% στις 24.115,55 μονάδες.

Από την άλλη, στην Κίνα ο CSI 300 κατέγραψε ήπιες ζημιές 0,04% στις 3.984,51 μονάδες και ο SZSE Component έχασε 0,63% στις 13.928,91 μονάδες. Παράλληλα ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,12% στις 25.281 μονάδες και ο ASX της Αυστραλίας έκλεισε με πτώση 0,12% στις 9.065,50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο μεταποιητικός PMI της Κίνας από τη RatingDog ενισχύθηκε στο 51,5 τον Αύγουστο από 50,9 τον Ιούλιο, καταγράφοντας υψηλό δύο μηνών και για ένατη διαδοχική μήνα παραμένοντας σε τροχιά ανάπτυξης. Η επιτάχυνση των νέων παραγγελιών και των εξαγωγών ενίσχυσε το κλίμα, με τον Shanghai Composite να κινείται ανοδικά, ενώ το Χονγκ Κονγκ δέχθηκε πιέσεις.

Στην Ιαπωνία, ο μεταποιητικός PMI της S&P Global αυξήθηκε στο 54,9 από 54,5, καταγράφοντας όγδοη συνεχόμενη μηνιαία βελτίωση. Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερα από οκτώμισι χρόνια, καθώς η ζήτηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς ενισχύθηκε. Ωστόσο, η μέτρηση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την πρόβλεψη για 55,1.

Στο επίκεντρο παραμένει και το γεν, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι εκτιμά πως η Ιαπωνία θα κινηθεί για την ενίσχυσή του, ενώ οι αγορές προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας. Το USD/JPY κινείται κοντά στα 159,75, επίπεδο που πλησιάζει τη ζώνη των 160, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη λόγω του κινδύνου παρέμβασης.

Παράλληλα, η Κίνα συνεχίζει να στηρίζει την εγχώρια αγορά μετοχών. Κρατικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η SASAC και η Chengtong, αύξησαν τις συμμετοχές τους σε κινεζικές μετοχές κατά περισσότερα από 60 δισ. γιουάν το 2026, ενώ συνολικά 1.051 εισηγμένες εταιρείες έχουν ανακοινώσει ή προτείνει προγράμματα επαναγοράς άνω των 220 δισ. γιουάν.

Στην Αυστραλία, οι καθαρές εξαγωγές πρόσθεσαν 0,1 ποσοστιαία μονάδα στην ανάπτυξη του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η αυξημένη κρατική ζήτηση και τα αποθέματα συνέβαλαν επιπλέον 0,33 ποσοστιαίες μονάδες στην τριμηνιαία ανάπτυξη.