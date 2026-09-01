Ασιατικές αγορές: Στήριξη από το ισχυρό PMI της Κίνας – Στο επίκεντρο το γεν

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 66.425 μονάδες, ο Kospi της Ν. Κορέας σημείωσε κέρδη 0,18% και ο Niifty της Ινδίας ανέβηκε κατά 0,14% στις 24.115,55 μονάδες.
Από την άλλη, στην Κίνα ο CSI 300 κατέγραψε ήπιες ζημιές 0,04% στις 3.984,51 μονάδες και ο SZSE Component έχασε 0,63% στις 13.928,91 μονάδες. Παράλληλα ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,12% στις 25.281 μονάδες και ο ASX της Αυστραλίας έκλεισε με πτώση 0,12% στις 9.065,50 μονάδες.
Στα αξιόλογα της ημέρας, ο μεταποιητικός PMI της Κίνας από τη RatingDog ενισχύθηκε στο 51,5 τον Αύγουστο από 50,9 τον Ιούλιο, καταγράφοντας υψηλό δύο μηνών και για ένατη διαδοχική μήνα παραμένοντας σε τροχιά ανάπτυξης. Η επιτάχυνση των νέων παραγγελιών και των εξαγωγών ενίσχυσε το κλίμα, με τον Shanghai Composite να κινείται ανοδικά, ενώ το Χονγκ Κονγκ δέχθηκε πιέσεις.
Στην Ιαπωνία, ο μεταποιητικός PMI της S&P Global αυξήθηκε στο 54,9 από 54,5, καταγράφοντας όγδοη συνεχόμενη μηνιαία βελτίωση. Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερα από οκτώμισι χρόνια, καθώς η ζήτηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς ενισχύθηκε. Ωστόσο, η μέτρηση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την πρόβλεψη για 55,1.
Στο επίκεντρο παραμένει και το γεν, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι εκτιμά πως η Ιαπωνία θα κινηθεί για την ενίσχυσή του, ενώ οι αγορές προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας. Το USD/JPY κινείται κοντά στα 159,75, επίπεδο που πλησιάζει τη ζώνη των 160, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη λόγω του κινδύνου παρέμβασης.
Παράλληλα, η Κίνα συνεχίζει να στηρίζει την εγχώρια αγορά μετοχών. Κρατικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η SASAC και η Chengtong, αύξησαν τις συμμετοχές τους σε κινεζικές μετοχές κατά περισσότερα από 60 δισ. γιουάν το 2026, ενώ συνολικά 1.051 εισηγμένες εταιρείες έχουν ανακοινώσει ή προτείνει προγράμματα επαναγοράς άνω των 220 δισ. γιουάν.
Στην Αυστραλία, οι καθαρές εξαγωγές πρόσθεσαν 0,1 ποσοστιαία μονάδα στην ανάπτυξη του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η αυξημένη κρατική ζήτηση και τα αποθέματα συνέβαλαν επιπλέον 0,33 ποσοστιαίες μονάδες στην τριμηνιαία ανάπτυξη.