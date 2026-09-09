Μικτά πρόσημα στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

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Οι αγορές της ευρύτερης περιοχής Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν μικτή εικόνα την Τετάρτη (9/9), καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επηρέασε αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, ωθώντας υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,32% στις 65,076.00 μονάδες. Στον αντίποδα, στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 1,51% στις 7,059.76 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος κατά 0,29% στις 3,951.91 μονάδες. Αντίθετα, ο στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε 0,41% στις 25,248.00 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα σημειώνοντας πτώση 0,11% στις 8,911.40 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο δείκτης Nifty έχασε 0,57% στις 23,500.55 μονάδες.