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Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Τα βλέμματα στραμμένα σε πετρέλαιο και Nvidia
Χρηματιστήρια
09:30 - 26 Αυγ 2026

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Τα βλέμματα στραμμένα σε πετρέλαιο και Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε χαμηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων, εν μέσω ελπίδων ότι τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν ξανά σύντομα. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές ανέμεναν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμη μία κρίσιμη ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τη Nvidia, την κορυφαία εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Nikkei της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,62% στις 66.286 μονάδες, ο CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε κατά 0,58% στις 3.911,84 μονάδες και ο SZSE Component κέρδισε 0,62% στις 13.833,69 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 0,80% στις 25.716 μονάδες και ο Kospi σημείωσε κέρδη 1,05% στις 6.813,21 μονάδες. Ο ASX της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,40% στις 9.127,80 μονάδες.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επανεκκίνησε τις συνομιλίες με το Ομάν με στόχο τη διαχείριση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που αντιμετωπίζει αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της σχεδόν εξάμηνης σύγκρουσης που έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου και έχει εντείνει τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο πληθωρισμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καταγράφοντας πτώση άνω του 2% στα 86,41 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς μέσω των Στενών. Από την περιοχή διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε και στην υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,634%, μετά την πτώση της κατά 6,5 μονάδες βάσης την Τρίτη.

«Παρότι δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος ή συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία Ιράν-Ομάν, καθώς το Ιράν επανέλαβε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η κίνηση των αγορών δείχνει ότι οι επενδυτές προεξοφλούν γρήγορα την πιθανότητα μιας προσωρινής συμφωνίας», ανέφεραν αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμά τους.

Στο επίκεντρο η Nvidia

Οι επενδυτές ανέμεναν αργότερα μέσα στην ημέρα την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου της Nvidia, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κατά πόσο η τεράστια έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διατηρηθεί και να αποφέρει κέρδη ικανά να ικανοποιήσουν τις αγορές.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχυόταν κατά 0,85%. Ο Nikkei στην Ιαπωνία σημείωνε άνοδο 0,7%, ενώ ο τεχνολογικά προσανατολισμένος KOSPI στη Νότια Κορέα κέρδιζε 1%.

Τα futures του Nasdaq υποχωρούσαν κατά 0,15%, ενώ τα ευρωπαϊκά futures ενισχύονταν κατά 0,15%.

«Η Nvidia πλησιάζει στο σημείο όπου η υπέρβαση των προσδοκιών θεωρείται πλέον αναμενόμενη, επομένως τα βασικά μεγέθη από μόνα τους ενδέχεται να μην καθορίσουν την αντίδραση της αγοράς», δήλωσε η Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo στη Σιγκαπούρη.

«Το ερώτημα δεν είναι τόσο αν η Nvidia θα ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, αλλά κατά πόσο θα τις ξεπεράσει και αν οι προβλέψεις της για το μέλλον θα είναι αρκετά ισχυρές ώστε να συνεχίσουν να αυξάνονται οι προσδοκίες για τα κέρδη», πρόσθεσε.

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