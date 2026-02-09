Θετικό άνοιγμα για τις ευρωαγορές με ώθηση από την Ασία
10:59 - 09 Φεβ 2026

Θετικό άνοιγμα για τις ευρωαγορές με ώθηση από την Ασία

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωαγορές ανοίγουν σε θετικό έδαφος τη νέα εβδομάδα συνεδριάσεων, αντλώντας ώθηση από τις αγορές της Ασίας, όπου η σαρωτική εκλογική νίκη στην Ιαπωνία το Σαββατοκύριακο οδήγησε τον δείκτη του Τόκιο σε ιστορικά υψηλά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται αυτή τη στιγμή 0,29% στις 618,80 με τα περισσότερους δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός δείκτης DAX σημειώνει άνοδο 0,54% στις 24,853.61 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC καταγράφει αύξηση 0,14% στις 8,285.28 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο βρετανικός FTSE αυξάνεται επίσης 0,25% στις 10,395.55 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX κινούνται αυτή τη στιγμή ανοδικά κατά 0,76% στις 18,080.56 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB καταγράφει άνοδο 1,03% στις 46,350.50 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύεται κατά 4,5% στη Φρανκφούρτη, μετά την είδηση ότι η διαδικτυακή εταιρεία τηλεϊατρικής Hims & Hers θα σταματήσει να διαθέτει το φθηνό χάπι GLP-1, ύστερα από δήλωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ότι θα προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η ιταλική UniCredit αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την κερδοφορία. Στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, κοινοπραξία υπό την επενδυτική εταιρεία Advent και τη FedEx συμφώνησε στην εξαγορά της εταιρείας θυρίδων δεμάτων InPost, σε μια συμφωνία αξίας 9,2 δισ. δολαρίων.

Τέλος, το Sky News μετέδωσε ότι η NatWest πλησιάζει στην εξαγορά της Evelyn Partners έναντι 2,5 δισ. λιρών. Παράλληλα, η Anglo American προχωρά στην πώληση της μονάδας διαμαντιών De Beers, με την Αγκόλα να επιδιώκει την απόκτηση ποσοστού 20% έως 30%, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Μεταλλείων της χώρας, ο οποίος μίλησε στο Reuters την Κυριακή.

