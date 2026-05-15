10:44 - 15 Μάι 2026

Σκιά πληθωρισμού πάνω από τις αγορές: Βουτιά στις ευρωαγορές και πολιτική πίεση στον Στάρμερ

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκινάν πτωτικά τις διαπραγματεύσεις τους την Παρασκευή 15/5, καθώς οι ανησυχίες για την επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, μετά τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, στο Ηνωμένο Βασίλειο εντείνονται οι πολιτικές πιέσεις προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με φόντο πιθανές εσωκομματικές εξελίξεις στους Εργατικούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση του με απώλειες -,68% κινούμενος στις 611,84 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και βασικά χρηματιστήρια να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

  1. Γερμανικός DAX: -0,90% στις 24.231,25 μονάδες

  2. Βρετανικός FTSE: -0,72% στις 10.297,54 μονάδες

  3. Γαλλικός CAC: -0,80% στις 8.015,81 μονάδες

  4. Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,75% στις 17.678,20 μονάδες

  5. Ιταλικός ΜΙΒ: -1,05% στις 49.520,50 μονάδες

Το αρνητικό κλίμα στην Ευρώπη ακολουθεί τις σημαντικές πιέσεις που καταγράφηκαν στις ασιατικές αγορές. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε περισσότερο από 3%, απομακρυνόμενος από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά άνω των 8.000 μονάδων, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 2,61%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 1,1%, με τον Topix να υποχωρεί κατά 0,13%.

Στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραψε απώλειες 0,89%, ενώ ο CSI 300 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Αντίθετα, ο ινδικός Nifty 50 κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα κατά 0,2%.

Στο πολιτικό μέτωπο της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες εσωκομματικές πιέσεις, καθώς ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, φέρεται να αποκτά διαδρομή επιστροφής στο κοινοβούλιο, μετά την ανακοίνωση παραίτησης του βουλευτή των Εργατικών Τζος Σάιμονς από την έδρα του Μέικερφιλντ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ότι θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντική διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος από τον πιο αριστερό πολιτικά Μπέρναμ.

Οι αγορές αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς επενδυτές και αγορές ομολόγων εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη στροφή προς πιο επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές θα μπορούσε να αυξήσει τον δημόσιο δανεισμό και τις κρατικές δαπάνες. Η στερλίνα υποχώρησε για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, χάνοντας 0,46% έναντι του δολαρίου και διαμορφούμενη στα 1,3342 δολάρια.

Παράλληλα, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις από τη σύνοδο ΗΠΑ-Κίνας, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται ζητήματα εμπορίου, δασμών, Ιράν και Ταϊβάν. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο, Ουάσινγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν τις ανησυχίες των αγορών ότι η Federal Reserve ενδέχεται να καθυστερήσει περαιτέρω τις μειώσεις επιτοκίων. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε τον Απρίλιο κατά 1,4% σε μηνιαία βάση, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Μάρτιο του 2022, ξεπερνώντας αισθητά τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σε ετήσια βάση, ο PPI διαμορφώθηκε στο 6%, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), ο οποίος αυξήθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ανόδου των ενεργειακών τιμών και της επιβάρυνσης στο κόστος στέγασης. Ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8%, παραμένοντας αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της Fed.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τον αντίκτυπο τόσο της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή όσο και της εμπορικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

