ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
19:13 - 13 Μάι 2026

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη (13/5), ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων (gilts) υποχώρησαν, μετά την άρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού να παραιτηθεί.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 έκλεισε με άνοδο 0,7%, με τους περισσότερους κλάδους και τα κύρια χρηματιστήρια σε θετικό έδαφος.

Αναλυτικότερα:

  • CAC 40: 8.007,97 (+0,35%)
  • FTSE MIB: 49.480,70 (+1,00%)
  • FTSE 100: 10.325,35 (+0,58%)
  • DAX: 24.101,73 (+0,61%)
  • IBEX 35: 17.654,90 (+0,46%)
  • STOXX Europe 600: 610,63 (+0,66%)

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, μετά την έντονη άνοδο της Τρίτης (12/5), όταν οι επενδυτές ανησύχησαν για πιθανή επιδείνωση της δημοσιονομικής σταθερότητας υπό νέα πολιτική ηγεσία. Η ηρεμία επανήλθε εν μέρει, καθώς μειώθηκαν οι ανησυχίες, ενώ αναφορές για πιθανές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο επηρέασαν επίσης την αγορά.

Οι εταιρικές ανακοινώσεις περιλάμβαναν αποτελέσματα από τις Allianz, Deutsche Telekom, Zurich Insurance Group, E.ON, Merck KGaA, RWE, Hapag-Lloyd και Porsche AG.

Η Siemens ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 6 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, μετά την ανακοίνωση καθαρών κερδών 2,03 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, υψηλότερων των προβλέψεων.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμψαν μετά τη χθεσινή πτώση, η οποία είχε συνδεθεί με αυξημένες γεωπολιτικές ανησυχίες σχετικά με τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν και με την πολιτική πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο και το κόμμα των Εργατικών.

Οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις ενόψει της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τον Κινέζο ομόλογό του, με βασικά θέματα το εμπόριο και τη σύγκρουση με το Ιράν.

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν υψηλότερα από τις προσδοκίες, με τον δείκτη τιμών παραγωγού να αυξάνεται σημαντικά, επηρεάζοντας τις αγορές. Ο δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε χάρη στις μετοχές τεχνολογίας, ενώ ο S&P 500 κινήθηκε πιο συγκρατημένα.

Στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού, οι αγορές κινήθηκαν μεικτά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα αμερικανικά στοιχεία πληθωρισμού και τις ανησυχίες για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

«Άλμα» στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων
Ομόλογα

«Άλμα» στις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

ΗΠΑ: Εκτόξευση αποδόσεων στα ομόλογα – Σε υψηλό 12μήνου το 30ετές στο 5,1%
Ομόλογα

ΗΠΑ: Εκτόξευση αποδόσεων στα ομόλογα – Σε υψηλό 12μήνου το 30ετές στο 5,1%

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ