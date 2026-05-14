Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με την προσοχή στραμμένη σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα
10:35 - 14 Μάι 2026

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανοίγουν σε γενικές γραμμές υψηλότερα την Πέμπτη (14/5), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει αυτή την ώρα άνοδο 0,34% στις 613,58 μονάδες.

Όσον αφορά τους βασικούς δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 1,18% στις 24,385.00 μονάδες, ενώ άνοδο καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 0,43% στις 8,042.38 μονάδες. Την ίδια ώρα, στη Βρετανία ο FTSE, παραμένει αμετάβλητος στις 10,325.75 μονάδες.

Στους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX ανεβαίνει 0,58% στις 17,756.63 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,52% στις 49,736.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, σήμερα ανακοινώσεις αποτελεσμάτων αναμένονται από τις εταιρείες National Grid, 3i Group, Aviva και Telefonica. Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας περιλαμβάνονται και τα δεδομένα για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά το πρώτο τρίμηνο.

Η πολιτική αναταραχή στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ειδησεογραφίας την Πέμπτη, καθώς η ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εξακολουθεί να θεωρείται ευάλωτη σε εσωκομματικές προκλήσεις.

Δημοσιεύματα της Τετάρτης ανέφεραν ότι ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ενδέχεται να είναι έτοιμος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος ακόμη και μέσα στην Πέμπτη. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά το κόστος δανεισμού της χώρας, καθώς η αβεβαιότητα συνεχίζεται.

Παράλληλα, το ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για μια πολυαναμενόμενη προεδρική σύνοδο με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των παγκόσμιων αγορών, καθώς υπάρχουν ελπίδες ότι οι δύο υπερδυνάμεις θα μπορέσουν να σταθεροποιήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Τον Τραμπ συνοδεύει στο ταξίδι ομάδα κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, καθώς και ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών θα είναι «καλύτερη από ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ στον Σι κατά τη συνάντησή τους την Πέμπτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη διμερή συνάντησή του με τον Σι και αναμένεται να επισκεφθεί τον ιστορικό Ναό του Ουρανού πριν παραστεί σε επίσημο κρατικό δείπνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 10:36
