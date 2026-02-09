Toyota: Οδηγοί λαμβάνουν μηνύματα για ανάκληση και αντικατάσταση του Πίνακα Οργάνων

Το μήνυμα που έχουν λάβει οι οδηγοί στο Mytoyota αναφέρει:

«Διαπιστώσαμε ότι το Toyota σας υπόκειται σε καμπάνια εξυπηρέτησης πελατών ή σε ανάκληση για σημαντικούς λόγους ασφάλειας

Προληπτικός Επαναπρογραμματισμός ή/και Αντικατάσταση Του Πίνακα Οργάνων

Η επισκευή του θα γίνει χωρίς κόστος.

Για περαιτέρω πληροφορίες καθώς και για να κλείσετε ραντεβού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κοντινό σας Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Toyota».

Αν είστε κάτοχος οχήματος toyota μπορείτε να επισκεφθείτε το site της εταιρείας, επιλέξτε από το μενού το mytoyota και με τη χρήση του serial number του οχήματός σας, θα δείτε αν χρειάζεται να κλείσετε ραντεβού για έλεγχο.

Η αντικατάσταση γίνεται φυσικά δωρεάν κατόπιν ραντεβού, με την Toyota να αναφέρει πως η όλη διαδικασία δεν θα διαρκέσει περισσότερες από 2,5 ώρες.