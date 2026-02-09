ΖΜΘ: Ζυμώνει τη «μαγιά» για να ανεβάσει την παραγωγή – Οι νέες «είσοδοι» σε κατηγορίες προϊόντων
10:29 - 09 Φεβ 2026

Γιώργος Αλεξάκης
Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ), δρομολογώντας επενδυτικό κύκλο ύψους 50 εκατ. ευρώ και διευρύνοντας το παραγωγικό και προϊοντικό της αποτύπωμα.  

Παράλληλα, αναμένει έως το τέλος Μαρτίου την απόφαση της ολλανδικής δικαιοσύνης στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη με τη Heineken, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την πορεία της εταιρείας σε μια αγορά που, σύμφωνα με τη διοίκηση, παραμένει έντονα συγκεντρωμένη και με περιορισμένο ανταγωνισμό.

Επενδύσεις και μετάβαση στη «μεγάλη κατηγορία»

Με σημαντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στην Κομοτηνή και πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής, η ΖΜΘ σχεδιάζει το επόμενο βήμα προς τη μεγάλη κατηγορία ζυθοποιείων — εκείνων που παράγουν άνω των 200.000 εκατόλιτρων ετησίως. Όπως ανέφερε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Πολιτόπουλος, ολοκληρώθηκε νέα ζυθοποιητική μονάδα που αυξάνει τη δυναμικότητα από 200.000 σε 700.000 εκατόλιτρα ετησίως.

Η αξιοποίηση της δυναμικότητας θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. «Όταν μας επιτρέψουν οι συνθήκες θα το ανοίξουμε», σημείωσε ο κ. Πολιτόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι πλέον η εταιρεία διαθέτει τις υποδομές για να περάσει σε νέα κλίμακα παραγωγής.

Η μονάδα της Κομοτηνής διαθέτει 13 δεξαμενές ζύμωσης και ωρίμανσης έως 100.000 λίτρα και 32 μικρότερες για μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ απομένει η εγκατάσταση ορισμένων ρομποτικών συστημάτων ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως η παραγωγική αναβάθμιση. Η διοίκηση τονίζει ότι πρόκειται για μία από τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, με ενσωματωμένο βυνοποιείο που χρησιμοποιεί αποκλειστικά ελληνική βύνη.

Φορολογικά εμπόδια στην ανάπτυξη

Κομβικό ζήτημα για την επέκταση της παραγωγής αποτελεί το φορολογικό καθεστώς. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, η υπέρβαση του ορίου των 200.000 εκατόλιτρων συνεπάγεται απώλεια των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις μικροζυθοποιίες.

«Υποχρεωτικά στεκόμαστε στα 200.000 εκατόλιτρα. Τη στιγμή που ήμασταν έτοιμοι να περάσουμε στην επόμενη κατηγορία, άλλαξε το πλαίσιο», ανέφερε ο κ. Πολιτόπουλος, σημειώνοντας ότι η ΖΜΘ είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που βρίσκεται στο κατώφλι της μετάβασης αυτής.

Παρά τα εμπόδια, η διοίκηση επιμένει στη στρατηγική ανάπτυξης. «Έχουμε μάθει να πολεμάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της εταιρείας, αναφερόμενος στις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά.

Συμβολαιακή γεωργία και καθετοποίηση

Η ΖΜΘ έχει αναπτύξει εκτεταμένο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας, συνεργαζόμενη με περίπου 1.500 αγρότες για την παραγωγή κριθαριού και βύνης, με ετήσια παραγωγή που φθάνει τους 15.000 τόνους. Η ύπαρξη ιδιόκτητου βυνοποιείου ενισχύει τον έλεγχο της πρώτης ύλης και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται με παραγωγούς βοτάνων στα Πομακοχώρια για την ανάπτυξη μη αλκοολούχων προϊόντων υπό το brand tuvunu, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας νέα αγροτικά εισοδήματα.

Νέο εργοστάσιο κυτιοποιίας

Στον επενδυτικό σχεδιασμό εντάσσεται και η δημιουργία νέας μονάδας κυτιοποιίας στη Ροδόπη, επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός διετίας. Η μονάδα θα παράγει έως 500 εκατ. κουτιά ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης στο 1 δισ., καλύπτοντας τις ανάγκες της εταιρείας και ενισχύοντας τις εξαγωγές στα Βαλκάνια. Το έργο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 100 θέσεις εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια η ΖΜΘ έχει ήδη υλοποιήσει επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Διεύρυνση χαρτοφυλακίου: Μη αλκοολούχα και νερό

Απαντώντας στις νέες τάσεις κατανάλωσης και στη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ διεθνώς, η εταιρεία διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της σε μη αλκοολούχα προϊόντα και φυσικά ροφήματα. Μέσω του brand tuvunu, επενδύει σε ροφήματα από ελληνικά βότανα και σχεδιάζει την είσοδο και στην αγορά εμφιαλωμένου νερού.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η στρατηγική βασίζεται στην αξιοποίηση ελληνικών πρώτων υλών και όχι σε κλασικά αναψυκτικά τύπου cola, ενώ πολλές ζυθοποιίες διεθνώς μετασχηματίζονται σε beverage companies, ακολουθώντας τις νέες τάσεις.

Η δικαστική διαμάχη με τη Heineken

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της ΖΜΘ παραμένει η δικαστική διένεξη με τη Heineken. Η εταιρεία διεκδικεί αποζημίωση άνω των 210 εκατ. ευρώ στα ολλανδικά δικαστήρια, βασιζόμενη σε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού του 2015 που διαπίστωσε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά μπύρας.

Η πρωτόδικη απόφαση αναμένεται έως το τέλος Μαρτίου και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό προηγούμενο για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού στην ΕΕ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η υπόθεση έχει ήδη συμβάλει στη δημιουργία ευρωπαϊκού δεδικασμένου για διεκδίκηση αποζημιώσεων από ιδιωτικές εταιρείες βάσει αποφάσεων εθνικών αρχών ανταγωνισμού.

Παράλληλα, η ΖΜΘ επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωμένη, ενώ κάνει λόγο και για φαινόμενα «craft washing», δηλαδή παρουσίασης πολυεθνικών προϊόντων ως τοπικών.

Οικονομικές επιδόσεις και πορεία

Το 2024 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 31,4 εκατ. ευρώ, με EBITDA 5,68 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία.

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης ιδρύθηκε το 1995 στην Κομοτηνή από τον Δημήτρη Πολιτόπουλο, σε μια περίοδο που η ελληνική αγορά μπύρας κυριαρχούνταν από πολυεθνικούς ομίλους. Το 1998 κυκλοφόρησε η πρώτη μπύρα «Βεργίνα», η οποία σήμερα διαθέτει οκτώ κωδικούς και αποτελεί το βασικό brand της εταιρείας.

Με νέα επενδυτικά σχέδια, διεύρυνση προϊόντων και ισχυρή σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα, η ΖΜΘ επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, προετοιμάζοντας τη μετάβασή της σε μια νέα κλίμακα παραγωγής και δραστηριοτήτων.

