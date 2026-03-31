ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το χειρότερο τρίμηνο της Wall Street εδώ και τέσσερα χρόνια - «Αν δεν πέσει το πετρέλαιο, δεν θα ανέβει»
Χρηματιστήρια
08:31 - 31 Μαρ 2026

Το χειρότερο τρίμηνο της Wall Street εδώ και τέσσερα χρόνια - «Αν δεν πέσει το πετρέλαιο, δεν θα ανέβει»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποτίθεται ότι θα ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη Wall Street. Τώρα οι επενδυτές απλώς ελπίζουν να αποφύγουν μια παγκόσμια ύφεση που θα προκληθεί από τη θεαματική άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Οι αμερικανικές μετοχές, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, οδεύουν προς το χειρότερο τρίμηνό τους εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο τεχνολογικά βαρύς δείκτης Nasdaq μπήκε σε περιοχή διόρθωσης στις 26 Μαρτίου, πράγμα που σημαίνει ότι είχε πέσει 10% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του. Μία ημέρα αργότερα, τον ακολούθησε και ο Dow Jones Industrial Average (δείκτης αναφοράς για την πραγματική οικονομία).

Τον Δεκέμβριο η οικονομική ανάπτυξη επιταχυνόταν, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) φαινόταν έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων και οι αγορές είχαν ξεπεράσει την αβεβαιότητα που προκαλούσαν οι εμπορικές διαμάχες των ΗΠΑ με τους διεθνείς εταίρους τους. Όλα αυτά έδειχναν προοπτικές για διψήφιες αποδόσεις, και οι επενδυτές μπήκαν στο 2026 με αυτοπεποίθηση ότι το ράλι θα επεκτεινόταν και σε πολλές μετοχές που δεν είχαν συμμετάσχει στην άνοδο της Big Tech, της Nvidia και της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είχαμε το τέλειο υπόβαθρο για διεύρυνση—όλα ήταν ιδανικά», δήλωσε ο Michael Kantrowitz, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Piper Sandler. «Και μετά αυτό τα πάγωσε όλα».

Υπήρχαν βέβαια και λόγοι ανησυχίας. Οι φόβοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διαταράξει κλάδους όπως το λογισμικό πίεσαν τις μετοχές του άλλοτε «καυτού» αυτού τομέα, ενώ πολλοί επενδυτές παρακολουθούν στενά την αγορά ιδιωτικού δανεισμού για πιθανά προβλήματα. Ωστόσο, συνολικά η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία.

Όλα άλλαξαν

Αυτό που άλλαξε ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 55%, ο χρυσός έχει υποχωρήσει και οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα. Ο δείκτης S&P 500 έχει διαγράψει όλα τα κέρδη των τελευταίων επτά μηνών.

Τον Μάρτιο, η αγορά όντως παρουσίασε τη «διεύρυνση» που περίμεναν πολλοί επενδυτές, αλλά όχι προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Μέχρι τη Δευτέρα, 10 από τους 11 τομείς του S&P 500 είχαν πτώση αυτόν τον μήνα, κατά μέσο όρο 8,3%. Η ενέργεια ήταν η μόνη εξαίρεση.

Ο πόλεμος έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και έχει διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού για διάφορες βασικές πρώτες ύλες, από το αλουμίνιο μέχρι την ουρία. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα υψηλότερου πληθωρισμού και ανατρέπει τις προβλέψεις ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια φέτος. Πριν ξεσπάσει η σύγκρουση, οι αγορές έδιναν σχεδόν 80% πιθανότητα για δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα, αυτή η πιθανότητα έχει πέσει κάτω από 2%.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν σχετικά μικρές απώλειες την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, καθώς υπήρχαν προσδοκίες ότι οποιαδήποτε διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα ήταν σύντομη. Καθώς η διαταραχή συνεχίζεται για δεύτερο μήνα, η Wall Street καλείται να αντιμετωπίσει ένα πιο δυσοίωνο σενάριο.

«Αν μια παρατεταμένη σύγκρουση σημαίνει ότι δεν θα βγει άλλο πετρέλαιο από τον Κόλπο, τότε θα έχουμε σίγουρα παγκόσμια ύφεση», δήλωσε ο David Kelly της J.P. Morgan Asset Management. «Αλλά πιστεύω ότι τόσο η αμερικανική κυβέρνηση όσο και το Ιράν θα θελήσουν κάποια στιγμή να βρουν διέξοδο.»

Καθώς οι απώλειες στις μετοχές επιταχύνθηκαν στο δεύτερο μισό του Μαρτίου, οι επενδυτές που ήλπιζαν ότι τα ομόλογα θα λειτουργούσαν ως αντιστάθμιση κινδύνου βρήκαν ελάχιστη ανακούφιση. Η μεγαλύτερη πτώση στα αμερικανικά ομόλογα από την περσινή αναταραχή λόγω δασμών σημαίνει ότι ένα παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο 60% μετοχές και 40% ομόλογα αποδίδει σχεδόν το ίδιο άσχημα με το να κατέχει κανείς μόνο μετοχές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα για τα υψηλά διακυβεύματα της σύγκρουσης με το Ιράν. Αν το Ιράν επανενταχθεί στην παγκόσμια αγορά μετά τη σύγκρουση, η αυξημένη προσφορά θα μπορούσε να μειώσει και να σταθεροποιήσει τις τιμές της ενέργειας. Αν όμως παραμείνει απειλή, φοβάται ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν για χρόνια πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Το πετρέλαιο στα 40 δολάρια σημαίνει αφθονία και ανάπτυξη», είπε. «Το άλλο σενάριο σημαίνει πιθανότατα μια έντονη και βαθιά ύφεση.»

Παρόλα αυτά, ορισμένοι δείκτες δείχνουν ότι οι μετοχές παραμένουν σε σχετικά καλή κατάσταση: οι αναλυτές προβλέπουν έκτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας αύξησης κερδών για τις εταιρείες του S&P 500 στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Και κάποιοι επενδυτές θεωρούν εντυπωσιακό ότι η αγορά δεν έχει πέσει ακόμη περισσότερο, δεδομένων των συνθηκών.

Οι ιδιώτες επενδυτές συνεχίζουν να αγοράζουν μετοχές καθαρά, αν και με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με πριν από τον πόλεμο.

Ωστόσο, οι πιέσεις αυξάνονται και οι επενδυτές δυσκολεύονται πλέον να αγνοήσουν τη σύγκρουση, όπως έκαναν τις πρώτες ημέρες.

Οι επενδυτές εξετάζουν τώρα πιο προσεκτικά την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, η οποία είχε αντέξει παρά την αδύναμη αγορά εργασίας. Το σοκ από το πετρέλαιο απειλεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη, αυξάνοντας το κόστος ενέργειας για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η πρόσφατη μεταβλητότητα έχει δημιουργήσει και «νικητές»—οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου του S&P 500 έχουν αυξηθεί κατά 39% φέτος, οδεύοντας προς την καλύτερη τριμηνιαία επίδοσή τους.

Πολλοί αναλυτές εξακολουθούν να διατηρούν τις αρχικές τους προβλέψεις για μέτρια άνοδο των αγορών φέτος, αλλά αυτές βασίζονται στην υπόθεση ότι η σύγκρουση θα είναι σχετικά σύντομη και ότι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα παραμείνουν περιορισμένες.

Ο πόλεμος έχει κάνει τους επενδυτές να παρακολουθούν ακόμη πιο στενά τις εξελίξεις, έτοιμοι να αντιδράσουν άμεσα σε κάθε αλλαγή της αγοράς.

«Είναι μια αγορά που εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα», είπε ο Kantrowitz. «Αν δεν πέσει το πετρέλαιο, δεν θα ανέβει η αγορά—τελεία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Χρηματιστήριο: Επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2440 μονάδων - Οι άμυνες της ελληνικής αγοράς
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2440 μονάδων - Οι άμυνες της ελληνικής αγοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ