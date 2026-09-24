Wall Street: Πιέσεις από ομόλογα και πετρέλαιο – Στο επίκεντρο η Fed

Με απώλειες κινούνται σήμερα (24/9) οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ενισχύει τους φόβους ότι η Federal Reserve ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, ενώ η ισχυρή πτώση της Oracle επιβαρύνει τον τεχνολογικό κλάδο.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,11%, στις 51.452,90 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,39%, στις 7.675,96 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά 0,64%, στις 26.764,49 μονάδες.

Η μετοχή της Oracle καταγράφει απώλειες άνω του 5%, μετά το δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία επικαλέστηκε τη ρήτρα «force majeure» (ανωτέρα βία), προκειμένου να προστατευθεί από ενδεχόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστερήσεων στο μεγάλο έργο data center που κατασκευάζεται στο Νέο Μεξικό.

Η Oracle δεν επιδιώκει να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο έργο, αλλά επιχειρεί να διασφαλίσει τη θέση της έναντι πιθανών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Η Blue Owl, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη του έργου μέσω της Stack Infrastructure, υποχωρεί επίσης κατά 4%.

Η εξέλιξη προκαλεί πιέσεις και σε άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Η Meta υποχωρεί κατά 1,8%, η Nvidia κατά 1,1%, ενώ οι Marvell και Intel σημειώνουν απώλειες περίπου 3%.

Στο επίκεντρο ξανά η αγορά ομολόγων

Οι αγορές ομολόγων βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο των επενδυτών, καθώς η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε στο 5,446%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2004.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση του 10ετούς Treasury, η οποία επηρεάζει άμεσα τόσο το κόστος των στεγαστικών δανείων όσο και το ευρύτερο κόστος χρηματοδότησης, εκτινάχθηκε στο 5,15%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2007.

Η άνοδος των αποδόσεων συνδέεται με την ενίσχυση των εκτιμήσεων στην αγορά ότι η Fed μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική ή ακόμη και να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Με βάση το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε πάνω από 70% την πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Μία εβδομάδα νωρίτερα, η αντίστοιχη πιθανότητα βρισκόταν περίπου στο 55%.

Νέα άνοδος για το πετρέλαιο

Επιπλέον πίεση στις αγορές προκαλεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τα futures του Brent ενισχύθηκαν περίπου 1%, πλησιάζοντας τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο περίπου 1% σημείωσε και το αμερικανικό WTI, το οποίο κινήθηκε κοντά στα 93 δολάρια.

Η επιστροφή του Brent πάνω από το όριο των 100 δολαρίων αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, την ώρα που η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να δείχνει ανθεκτικότητα.

Η UBS Global Wealth Management, ωστόσο, εκτιμά ότι στο βασικό της σενάριο οι διαταραχές στην ενεργειακή αγορά θα παραμείνουν σχετικά περιορισμένες και δεν θα εξελιχθούν σε ένα ευρύ και παρατεταμένο πληθωριστικό σοκ ικανό να εκτροχιάσει την οικονομική ανάπτυξη.

Το βλέμμα στη συνάντηση Τραμπ – Σι

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Οι επενδυτές αναμένουν ενδείξεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων σε ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογικοί περιορισμοί, οι σπάνιες γαίες και η Ταϊβάν.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία έως τις 10 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of New York, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανή μια νέα αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους, επικαλούμενος τις υψηλές τιμές ενέργειας και την ισχυρή ζήτηση, η οποία ενισχύεται μεταξύ άλλων από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ανθεκτική παραμένει η αγορά εργασίας

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να διατηρεί τη δυναμική της.

Ωστόσο, ο συνδυασμός των υψηλότερων τιμών ενέργειας, της ισχυρής οικονομικής δραστηριότητας και του επίμονου πληθωρισμού ενισχύει τις προσδοκίες ότι η Fed θα διατηρήσει πιο περιοριστική στάση στη νομισματική της πολιτική.