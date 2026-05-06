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Wall Street σε ράλι-ρεκόρ: Ο Dow «φλερτάρει» με τις 50.000 μονάδες εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία
Χρηματιστήρια
23:35 - 06 Μάι 2026

Wall Street σε ράλι-ρεκόρ: Ο Dow «φλερτάρει» με τις 50.000 μονάδες εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Dow εκτινάχθηκε κατά 600 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε το πρώτο κλείσιμο πάνω από τις 7.300 μονάδες, την Τετάρτη 6/5 καθώς οι επενδυτές προσδοκούν συμφωνία για το Ιράν.

Οι μετοχές κινήθηκαν μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ λίγο πριν το κλείσιμο του χρηματιστηρίου ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του στο Fox News εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση της συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,46% στις 7.365,12 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,02% και διαμορφώθηκε στις 25.838,94 μονάδες. Και οι δύο δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά και έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πρόσθεσε 612,34 μονάδες ή 1,24%, κλείνοντας στις 49.910,59 μονάδες.

Το Axios μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συμφωνία θα περιλαμβάνει μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου. Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης στο CNBC ότι η Τεχεράνη εξετάζει αμερικανική πρόταση για μια πιθανή λύση.

Ωστόσο, αργότερα την ίδια ημέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πιο επιφυλακτικό μήνυμα, δηλώνοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως θα υπάρξει συμφωνία, χαρακτηρίζοντας «πιθανή αλλά μεγάλο υποθετικό σενάριο» την αποδοχή της αμερικανικής πρότασης από το Ιράν. Μετά τις δηλώσεις αυτές, οι μετοχές υποχώρησαν από τα υψηλά της ημέρας.

«Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από πριν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή του σχεδίου «Project Freedom», που αφορά την καθοδήγηση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, επικαλούμενος τη σημαντική πρόοδο προς μια συνολική συμφωνία με το Ιράν.

Ο επενδυτικός διευθυντής της U.S. Bank Asset Management Group, Bill Northey, δήλωσε ότι αν υπάρξει αποκλιμάκωση ή τερματισμός των εχθροπραξιών και επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει οικονομικές πιέσεις σε ευάλωτες περιοχές όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Ευρώπη, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ισχυρή ανάκαμψη στις αγορές.

Στον τεχνολογικό τομέα, η Advanced Micro Devices σημείωσε άλμα 18,6% μετά από θετική πρόβλεψη για το δεύτερο τρίμηνο και καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Η είδηση ενίσχυσε συνολικά τον κλάδο των ημιαγωγών, με το ETF VanEck Semiconductor (SMH) να ενισχύεται κατά 5% και την Intel να κερδίζει 4,5%.

Οι αγορές είχαν επίσης καταγράψει ισχυρή άνοδο την Τρίτη, ενισχυμένες από τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα και τη διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Απώλειες άνω του 7% για το πετρέλαιο εν όψει συμφωνίας

«Βουτιά» άνω του 7% γνώρισαν οι τιμές του πετρελαίου, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των δύο τελευταίων εβδομάδων, εν μέσω του κλίματος αισιοδοξίας που δημιουργήθηκε στις αγορές διεθνώς, μετά τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε ειρηνευτική συμφωνία. Τα συμβόλαια West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 7,03% στα 95,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 7,83% και έκλεισε στα 101,27 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 01:40
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