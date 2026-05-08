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Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στον Τραμπ
Χρηματιστήρια
18:59 - 08 Μάι 2026

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών κινήθηκαν γενικά πτωτικά την Παρασκευή (8/5), μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «πολύ υψηλότερους» δασμούς κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες -0,77% στις 611,66 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης CAC 40 στη Γαλλία τερμάτισε με πτώση -1,09% στις 8.112,57 μονάδες, ο FTSE 100 στη Βρετανία υποχώρησε κατά -0,4% στις 10.235,97 μονάδες και ο γερμανικός DAX ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 24.349,99 μονάδες με -1,3%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ έκλεισε με οριακές απώλειες -0,04% στις 49.272,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ τερμάτισε χάνοντας 162 μονάδες περίπου (-0,9%) στις 17.890,42 μονάδες.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος – όπως έγραψε την Πέμπτη (7/5) στο Truth Social – περιμένει «υπομονετικά η ΕΕ να εκπληρώσει τη δική της πλευρά της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας» που είχε συναφθεί τον Ιούλιο, όταν οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει στη μείωση των δασμών από το 30% στο 15%.

Στην ίδια ανάρτηση, υποστήριξε ότι η ΕΕ είχε δεσμευτεί να «εφαρμόσει τη δική της πλευρά της συμφωνίας» και να μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν.

«Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία μέχρι τα 250 χρόνια της χώρας μας ή, διαφορετικά, οι δασμοί τους θα αυξηθούν άμεσα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», ανέφερε, αναφερόμενος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τον Φεβρουάριο, μετά την ανακοίνωση σχεδίων για καθολικό δασμό 15% από τις ΗΠΑ, ευρωπαίος αξιωματούχος εμπορικής πολιτικής είχε δηλώσει στο CNBC ότι η Ουάσινγκτον είχε παραβιάσει τη συμφωνία «πολλές φορές».

Στις Βρυξέλλες είχε αναβληθεί κοινοβουλευτική ψηφοφορία για τη συμφωνία, με ευρωπαίους αξιωματούχους να κάνουν λόγο για «πλήρες χάος στους δασμούς».

Στο ταμπλό, η μετοχή της Commerzbank υποχωρούσε κατά 0,9% μετά την ανακοίνωση λειτουργικών κερδών 1,36 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, ενώ η UniCredit έχανε 1,4% εν μέσω συνεχιζόμενης προσπάθειας εξαγοράς της γερμανικής τράπεζας.

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές σημείωσαν επίσης απώλειες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ABC News, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απλώς ένα ελαφρύ πλήγμα» και υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Η μετοχή της Rheinmetall υποχωρούσε κατά 7,5%, της Renk κατά 5,3% και της Leonardo κατά 2,9%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων στις τοπικές εκλογές, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν απώλειες για το Εργατικό Κόμμα και τους Συντηρητικούς, ενώ κέρδη αναμένεται να καταγράψουν το Reform UK και οι Πράσινοι.

Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων υποχώρησαν, με την απόδοση του 10ετούς Gilt να μειώνεται κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,904%, ενώ η στερλίνα ενισχύθηκε περίπου 0,4% έναντι του δολαρίου, στα 1,36 δολάρια.

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