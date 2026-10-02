Dow Jones: Ισχυρά κέρδη μετά το αδύναμο jobs report – Βουτιά στις αποδόσεις των ομολόγων

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν μετά τα überraschingly αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 322 μονάδες ή 0,6%. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,8%, ενώ ο Nasdaq Composite κινήθηκε 1,1% υψηλότερα.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν την Παρασκευή, με την απόδοση του 10ετούς τίτλου να μειώνεται κατά περισσότερο από 5 μονάδες βάσης, στο 5,176%. Η απόδοση του 2ετούς υποχώρησε κατά περισσότερες από 3 μονάδες βάσης, στο 4,75%. Μία μονάδα βάσης αντιστοιχεί σε 0,01%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίθετα.

Οι τεχνολογικές μετοχές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, με τις μετοχές της Intel και της AMD να ενισχύονται κατά περισσότερο από 3% η καθεμία, καθώς η διάθεση ανάληψης επενδυτικού ρίσκου επέστρεψε στη Wall Street.

Η έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 29.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2%. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones έκανε λόγο για αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 84.000 και διατήρηση της ανεργίας στο 4,1%.

Τα στοιχεία έρχονται καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τα επόμενα βήματα της Federal Reserve. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το επιτόκιο της Fed δείχνουν πιθανότητα 86% η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση αυτού του μήνα, έναντι περίπου 76% μόλις μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Τα καλά νέα εδώ είναι ότι αυτό θα μπορούσε να μας δώσει τη θετική γέφυρα μέχρι να φτάσουμε στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τα οποία αναμένεται να είναι πολύ ισχυρά, με αύξηση σχεδόν 30% σε ετήσια βάση», δήλωσε η Saira Malik, chief investment officer της Nuveen, στο CNBC και την εκπομπή «Squawk Box». «Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή του Santa Claus rally που όλοι περιμέναμε», πρόσθεσε.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά από τα υψηλά της ημέρας, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων, έπειτα από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι επενδυτές προέρχονται από μια συνεδρίαση με ήπια κέρδη την Πέμπτη, κατά την έναρξη του Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο Dow Jones και ο S&P 500 κατευθύνονταν προς εβδομαδιαίες απώλειες, εν μέσω γενικευμένων πιέσεων στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, ενώ ο Nasdaq ήταν ο μοναδικός από τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες που βρισκόταν σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών.