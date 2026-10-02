Χρηματιστήριο: Οριακές διακυμάνσεις μετά το χθεσινό -2,5%

Ζητούμενο στην αγορά σήμερα, Παρασκευή (2/10), μετά τη χθεσινή έντονη διόρθωση, να δείξει εάν μπορεί να απορροφήσει τις πιέσεις ή εάν η διόρθωση αποκτά μεγαλύτερο βάθος. Εν τω μεταξύ, το διεθνές περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, με τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και την άνοδο του πετρελαίου να περιορίζουν τα περιθώρια ουσιαστικής βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης ο ΓΔ κινείται οριακά στα «πράσινα» με άνοδο 0,03% στις 2.670,620 μονάδες, προσπαθώντας να ανακάμψει από τη χθεσινή «βουτιά» του 2,5%.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE παραμένει στα «κόκκινα» με ήπιες προς το παρόν απώλειες κοντά στο 0,03% που τον φέρνουν στις 6.849,850 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διολισθαίνει κατά 0,21% στις 3.090,200 μονάδες. Ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης σημειώνει επίσης απώλειες, υποχωρώντας κατά 0,21% στις 3.217,760 μονάδες.

Η εικόνα των τραπεζών, που ήταν οι μεγάλοι χαμένοι της χθεσινής συνεδρίασης, είναι σαφώς καλύτερη με την Alpha Bank να υποχωρεί μόλις κατά 0,22%, την Eurobank στο +0,49% και την ΕΤΕ στο +0,41%, ενώ η Πειραιώς καταγράψει ήπια πτώση στο -0,09%.

Από τις εισηγμένες του FTSE, κέρδη σημειώνουν οι Metlen (+1,86%), Coca Cola HBC (+0,6%), και οι μετοχές του ομίλου Viohalco με την ομώνυμη να κερδίζει 1,24%, τη Cenergy στο +0,92% και την ElvalHalcor στο +1,46%.

Από την άλλη, υποχωρούν οι ΕΥΔΑΠ (-1,13%), ΔΕΗ (-0,26%), HELLENiQ ENERGY (-1,26%) και Allwyn (-1,17%).

Στον FTSEM μεγάλες απώλειες σημειώνει η Bally’s Intralot (-2,19%) και ο ΟΛΠ (-2,29%), ενώ στον αντίποδα η Euronext Athens προσπαθεί να συνέλθει από τη χθεσινή της «βουτιά» και κινείται στα «πράσινα» με +1,68%, ενώ θετικά κινείται και η Ideal (+1,46%), ο ΑΔΜΗΕ (+0,81%) και η ΚΡΙ ΚΡΙ (+0,93%).

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 54,68 εκατ. ευρώ με την Eurobank να κάνει τζίρο άνω των 14 εκατ. ευρώ και την Πειραιώς να ακολουθεί κοντά στα 9,7 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 195,395 δισ. ευρώ.

Οι κινήσεις στο ταμπλό είναι μοιρασμένες, αφού ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, καθοδικά 42 και 9 μένουν αμετάβλητες.

Στα επιχειρηματικά νέα, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία, πράγμα που ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του ομίλου και εντάσσεται στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού.

Και στο διεθνές περιβάλλον, οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με κέρδη, με τον γερμανικό DAX να σημειώνει άνοδο 1,08% και τον γαλλικό CAC στο +1,01%. Την ίδια ώρα, το Brent συνεχίζει να φλερτάρει με τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έχει πέσει χαμηλότερα, περίπου στα 90 δολάρια το βαρέλι.