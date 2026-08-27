Ευρωαγορές: Απώλειες παρά το ράλι της Nvidia – Στο «κόκκινο» τα περισσότερα χρηματιστήρια

Με απώλειες ολοκλήρωσαν την Πέμπτη 27/8 τη συνεδρίαση τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η ισχυρή αντίδραση των τεχνολογικών μετοχών μετά τα αποτελέσματα της Nvidia δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν σε άλλους βασικούς κλάδους της αγοράς.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 έκλεισε με πτώση 0,69%, στις 651,84 μονάδες, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο τόσο στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τον τεχνολογικό κλάδο όσο και στις ευρύτερες οικονομικές και πολιτικές αβεβαιότητες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,79%, κλείνοντας στις 10.792,54 μονάδες.

Ισχυρότερες ήταν οι πιέσεις στο Παρίσι, όπου ο CAC 40 κατέγραψε απώλειες 1,68%, τερματίζοντας στις 8.219,87 μονάδες. Ο γαλλικός δείκτης είχε υποχωρήσει νωρίτερα έως το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 24 Ιουλίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους κινδύνους που συνδέονται με τον επόμενο προϋπολογισμό της Γαλλίας, αλλά και την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027.

Στο πολιτικό μέτωπο, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου, το οποίο αναμενόταν να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης.

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε η Φρανκφούρτη. Ο DAX, παρά τις αρχικές απώλειες, κατάφερε να ανακάμψει και να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με άνοδο 0,27%, στις 26.355,97 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κινήθηκε πτωτικά κατά 1,17%, στις 52.265,12 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε κατά 0,93%, στις 19.881,60 μονάδες.

Στο επίκεντρο η Nvidia και η τεχνητή νοημοσύνη

Η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από τις τελευταίες ανακοινώσεις της Nvidia, η οποία προέβλεψε αύξηση των εσόδων της κατά 70% για το επόμενο οικονομικό έτος, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Οι εξελίξεις ενίσχυσαν τις τεχνολογικές μετοχές στην Ευρώπη, με τίτλους εταιρειών του κλάδου να καταγράφουν σημαντικά κέρδη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι μετοχές των AT&S, Soitec και Computacenter σημείωσαν νωρίτερα άνοδο μεταξύ 4,7% και 6,9%, αντανακλώντας την ευρύτερη θετική αντίδραση του κλάδου στα ισχυρά μηνύματα που εξέπεμψε η Nvidia για τη ζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, η άνοδος της τεχνολογίας δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει συνολικά τις ευρωπαϊκές αγορές σε θετικό κλείσιμο.

Πιέσεις σε βασικούς κλάδους

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν κατά τη συνεδρίαση οι κλάδοι των προσωπικών και οικιακών αγαθών, των χημικών, καθώς και των τροφίμων και ποτών.

Οι συγκεκριμένες πιέσεις λειτούργησαν ως αντίβαρο στην άνοδο των τεχνολογικών μετοχών και συνέβαλαν στην πτώση του πανευρωπαϊκού δείκτη.