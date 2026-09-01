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«Πιέσεις» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ομόλογα, πετρέλαιο και πληθωρισμός αυξάνουν την πίεση στις αγορές
Χρηματιστήρια
11:16 - 01 Σεπ 2026

«Πιέσεις» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ομόλογα, πετρέλαιο και πληθωρισμός αυξάνουν την πίεση στις αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν την Τρίτη 1/9 οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων εντείνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού, τις τιμές της ενέργειας και τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται με απώλειες 0,14% στις 650,22 μονάδες, ενώ πτωτικές τάσεις παρουσιάζουν και τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά:

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχωρεί κατά 0,56%, στις 26.133,43 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κινείται 0,55% χαμηλότερα, στις 10.766,55 μονάδες, καθώς η βρετανική αγορά επιστρέφει στις συναλλαγές μετά την αργία της Δευτέρας. Αντίθετα, στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,26%, στις 8.356,69 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 κινείται με απώλειες 0,81%, στις 19.827,31 μονάδες, ενώ ο FTSE MIB του Μιλάνου υποχωρεί κατά 0,57%, στις 52.311,00 μονάδες.

Τα ομόλογα στο επίκεντρο

Βασικός παράγοντας πίεσης για τις μετοχές αποτελεί η νέα άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς οι αγορές προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των επιτοκίων.

Η εικόνα επιβαρύνεται από την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου. Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς ένα παρατεταμένο υψηλό ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να δυσκολέψει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Στην αγορά κρατικού χρέους, η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου ενισχύθηκε σε νέο υψηλό 15 ετών, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού τίτλου ανήλθε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις προσδοκίες για διατήρηση μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής. Οι επενδυτές επαναξιολογούν τις πιθανότητες νέων αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να αφήνουν ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο.

Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη κατεύθυνση των αγορών αναμένεται να διαδραματίσουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, τα οποία δημοσιεύονται αργότερα σήμερα. Οι επενδυτές αναμένουν τα δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσουν εάν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν αρκετά ισχυρές ώστε να επηρεάσουν τις αποφάσεις της ΕΚΤ.

Στο προσκήνιο οι ενεργειακές μετοχές

Παρά το γενικότερο επιφυλακτικό κλίμα, οι ενεργειακές μετοχές κινούνται ανοδικά, επωφελούμενες από την άνοδο των τιμών του αργού.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης του κλάδου ενισχύεται κατά 1,4%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των βασικών κλαδικών δεικτών.

Το Brent κινείται κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, καθώς η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου και, κατ’ επέκταση, για υψηλότερο ενεργειακό κόστος.

Ισχυρή άνοδος για Reckitt

Στο επίκεντρο των επιμέρους μετοχικών κινήσεων βρίσκεται η Reckitt Benckiser, η οποία καταγράφει άνοδο 5,2%.

Η μετοχή ενισχύεται μετά την απόφαση ενόρκων υπέρ της εταιρείας σε δικαστική υπόθεση που αφορούσε καταγγελίες σχετικά με προϊόντα της για πρόωρα βρέφη.

Η υπόθεση συνδεόταν με ισχυρισμούς ότι η εταιρεία δεν είχε παράσχει επαρκείς προειδοποιήσεις σχετικά με πιθανή σύνδεση των προϊόντων με θανατηφόρα νόσο του εντέρου. Η απόφαση των ενόρκων λειτουργεί ως καταλύτης για τη μετοχή στη σημερινή συνεδρίαση.

Στο +3,8% η Air Liquide

Ισχυρή άνοδο 3,8% σημειώνει και η μετοχή της γαλλικής Air Liquide.

Η κίνηση ακολουθεί δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το επενδυτικό fund Elliott Investment Management έχει αποκτήσει συμμετοχή στη γαλλική πολυεθνική.

Η είσοδος του ακτιβιστή επενδυτή στην εταιρεία ενισχύει τις προσδοκίες στην αγορά για πιθανές αλλαγές στη στρατηγική ή την κεφαλαιακή πολιτική της Air Liquide.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις της Elliott και το κατά πόσο η συμμετοχή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιέσεις για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ή στη στρατηγική της εταιρείας.

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