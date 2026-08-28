Ευρωαγορές: Άνοδος στη συνεδρίαση, αλλά τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών τον STOXX 600

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν την Παρασκευή 28/8 τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους. Παρά την ανοδική συνεδρίαση, ωστόσο, ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 συμπλήρωσε τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, καταγράφοντας το μεγαλύτερο συνεχόμενο αρνητικό σερί από τον Απρίλιο του 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, ο STOXX 600 ενισχύθηκε στην συνεδρίαση της Παρασκευής κατά 0,51% και έκλεισε στις 655,16 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημείωσε άνοδο 0,82%, στις 26.583,35 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι κέρδισε 0,98%, φτάνοντας στις 8.401,18 μονάδες, ανακάμπτοντας μετά τις σημαντικές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,29%, στις 10.824,26 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να κερδίζει 0,67% και να διαμορφώνεται στις 52.616,12 μονάδες και τον IBEX 35 στην Μαδρίτη να κλείνει στις 20.062,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,91%.

Τρίτη εβδομάδα απωλειών

Παρά το θετικό κλείσιμο της Παρασκευής, ο STOXX 600 ολοκλήρωσε την εβδομάδα με απώλειες 0,4%. Το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε επιβαρυμένο από τις επίμονες ανησυχίες για τα υψηλά επιτόκια, τη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας και τα μικτά οικονομικά στοιχεία από την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ιδιαίτερη πίεση στις ευρωπαϊκές μετοχές άσκησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η νέα άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε το κόστος δανεισμού στις χώρες της Ευρωζώνης κοντά σε υψηλά επίπεδα πολλών μηνών.

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς στα μέσα της εβδομάδας, μετά τις ανακοινώσεις για επαναγορές αμερικανικού χρέους και την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Ωστόσο, το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης εξακολουθεί να επιβαρύνει τις εταιρικές αποτιμήσεις, αλλά και τον κλάδο των ακινήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο η ενέργεια

Παράλληλα, η αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά ενέργειας διατήρησε την πίεση στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχουν ενισχύσει την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, κρατώντας τις τιμές χονδρικής σε υψηλά επίπεδα.

Οι επενδυτές είχαν, πάντως, στραμμένο το βλέμμα τους και στις ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, μίλησε στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο του Jackson Hole.

Ο Γουόρς εξέφρασε ανησυχία για τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει σαφές σήμα σχετικά με την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα επιτόκια.

Οι δηλώσεις του αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο των αγορών, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αποτιμήσουν τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας σε ένα περιβάλλον επίμονου πληθωρισμού και αυξημένου κόστους χρήματος.