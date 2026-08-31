Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μεικτά πρόσημα με φόντο την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται με μεικτά πρόσημα στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Οι επενδυτές επιχειρούν παράλληλα να αποτιμήσουν τις πιθανές επιπτώσεις των εξελίξεων στον πληθωρισμό και στην πορεία των επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει οριακή πτώση 0,02% στις 655,04 μονάδες, έχοντας ξεκινήσει τη συνεδρίαση με μεγαλύτερες απώλειες. Παρά την εικόνα αυτή, ο δείκτης παραμένει σε τροχιά για πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχωρεί κατά 0,55% στις 26.437,36 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει πτώση 0,15%, στις 6.476,25 μονάδες.

Αντίθετα, στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,25% στις 8.422,01 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη καταγράφει οριακά κέρδη 0,05%, στις 20.072,04 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,23% και διαμορφώνεται στις 52.739 μονάδες.

Η αγορά του Λονδίνου παραμένει κλειστή σήμερα εξαιτίας τραπεζικής αργίας. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο FTSE 100 είχε ολοκληρώσει στις 10.824,26 μονάδες.

Στο επίκεντρο το πετρέλαιο

Στην αγορά ενέργειας, το Brent ενισχύεται περισσότερο από 2% και κινείται κοντά στα 90,70 δολάρια το βαρέλι, στον απόηχο των νέων στρατιωτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι ενεργειακές μετοχές αποτελούν τον κλάδο με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει άνοδο 0,6%.

Την Κυριακή, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ, στην πρώτη γνωστή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν από τα τέλη Ιουλίου. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον δύο αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τελευταίες εξελίξεις αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και για πιθανές διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Τα βλέμματα σε πληθωρισμό και ΕΚΤ

Στη Γερμανία, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία αναμένεται να δώσουν ενδείξεις σχετικά με τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς τα επιτόκια.

Παράλληλα, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και η έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ αναμένεται να αποτελέσουν βασικά σημεία αναφοράς για τις αγορές αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε επίπεδο μετοχών, η Bakkafrost καταγράφει απώλειες 7,1%, μεταξύ των μεγαλύτερων πτώσεων στον Stoxx 600, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων β' τριμήνου από την εταιρεία παραγωγής σολομού με έδρα τις Νήσους Φερόε.