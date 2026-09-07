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Ευρωαγορές: Πιέσεις στους δείκτες με την AfD και την ΕΚΤ στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια
10:51 - 07 Σεπ 2026

Ευρωαγορές: Πιέσεις στους δείκτες με την AfD και την ΕΚΤ στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Με αρνητικό πρόσημο κινούνται στην πλειονότητά τους οι ευρωπαϊκές αγορές κατά την έναρξη της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με απώλειες περίπου 0,1%, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει επικεντρωμένο στις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη. Λίγη ώρα αργότερα κινείται στις 647,7 μονάδες με απώλειες 0,31%.

Οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες κινούνται πτωτικά, ενώ ανάμεικτη είναι η εικόνα στα βασικότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

Στην κορυφή των κερδών στις πρώτες συναλλαγές βρέθηκαν οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,14%. Ακολουθούν οι τεχνολογικές μετοχές με άνοδο 0,55% και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, που σημείωσαν κέρδη 0,53%.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι μετοχές του κλάδου υγείας, καταγράφοντας απώλειες άνω του 1%, ενώ οι εταιρείες τροφίμων και ποτών υποχώρησαν περίπου 0,8%.

Στις επιμέρους αγορές, ο γερμανικός DAX βρίσκεται στις 25.949,64 μονάδες (-0,38%), ο γαλλικός CAC στις 8.263,07 (-0,19%) και ο βρετανικός FTSE στις 10.804,61 μονάδες (-0,24%).

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 0,06% στις 52.134,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχωρεί κατά 0,27% στις 19.996,20 μονάδες.

Οριακή άνοδος στις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων μετά τη νίκη της AfD

Ελαφρώς υψηλότερα κινήθηκαν σήμερα το πρωί οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων, χωρίς ωστόσο να αποκλίνουν σημαντικά από τη γενικότερη εικόνα που επικρατούσε στις ευρωπαϊκές αγορές. Η άνοδος σημειώθηκε μετά τα exit polls, σύμφωνα με τα οποία η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέλαβε την πρώτη θέση στις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Παρά τη νίκη του κόμματος, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν θα καταφέρει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου (Bund), η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη στις πολιτικές εξελίξεις, αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης, φτάνοντας στο 3,348%. Κατά 1 μονάδα βάσης ενισχύθηκε και η απόδοση του 30ετούς Bund, στο 3,825%.

Εντονότερη ήταν η μεταβολή στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων, καθώς το 2ετές γερμανικό ομόλογο κατέγραψε άνοδο άνω των 3 μονάδων βάσης, με την απόδοσή του να διαμορφώνεται στο 2,967%.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, με τις αγορές να θεωρούν σχεδόν δεδομένη μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

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