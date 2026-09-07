Γερμανία: «Βουτιά» 1,1% στη βιομηχανική παραγωγή – Νέα εμπόδια στην ανάκαμψη

Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία σημείωσε τον Ιούλιο τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση των τελευταίων σχεδόν δώδεκα μηνών, σε μια εξέλιξη που αποτέλεσε απρόσμενη ανατροπή στην προσπάθεια ανάκαμψης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Destatis, η παραγωγή υποχώρησε κατά 1,1% τον Ιούλιο, ενώ οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν αύξηση 0,2%. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τον Ιούνιο αναθεωρήθηκαν, καθώς από την αρχική εκτίμηση για οριακή άνοδο πλέον προκύπτει μηδενική μεταβολή.

Η πτώση του Ιουλίου ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη γερμανική βιομηχανική παραγωγή από τον Αύγουστο του 2025.

Βασικός παράγοντας πίσω από την υποχώρηση ήταν η χαμηλότερη παραγωγή στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η γερμανική στατιστική υπηρεσία σημείωσε ότι στον συγκεκριμένο τομέα σημειώθηκε διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας για αρκετές εβδομάδες.

Ωστόσο, η εικόνα είναι ηπιότερη όταν εξετάζεται ο λιγότερο ευμετάβλητος κινητός μέσος όρος τριών μηνών, ο οποίος ήταν κατά 0,4% υψηλότερος σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταδεικνύουν τον δύσκολο και ασταθή δρόμο που πρέπει να διανύσει η Γερμανία προκειμένου να αφήσει πίσω της μια πολυετή περίοδο οικονομικής στασιμότητας. Παρά ταύτα, μια σειρά πρόσφατων θετικών οικονομικών ενδείξεων έχει ενισχύσει την αισιοδοξία. Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η γερμανική οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά 1% φέτος, ρυθμός διπλάσιος από την πρόβλεψη που είχε διατυπωθεί μόλις τρεις μήνες νωρίτερα.

Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η κυβέρνηση στηρίζει την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών, την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ήδη κατά το δεύτερο τρίμηνο η ανάπτυξη αποδείχθηκε ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν.

Στήριξη από τις βιομηχανικές παραγγελίες

Η οικονομική δυναμική αναμένεται να ενισχυθεί βραχυπρόθεσμα από την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση των εργοστασιακών παραγγελιών τον Ιούλιο. Μεταξύ των κλάδων που επωφελήθηκαν περισσότερο από την αυξημένη ζήτηση ήταν οι κατασκευαστές πλοίων, τρένων και αεροσκαφών.

Αντίθετα, η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις.

Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια της Volkswagen να αντιμετωπίσει την υποχώρηση των πωλήσεών της στην Κίνα, το αυξημένο κόστος και τη χαμηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων της, γεγονότα που αποτυπώνουν τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος.

Το εποπτικό συμβούλιο της αυτοκινητοβιομηχανίας έδωσε την περασμένη εβδομάδα το πράσινο φως σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο προβλέπει 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας. Περίπου οι μισές από αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Γερμανία.

Οι επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή

«Παρότι η παραγωγή στον μεταποιητικό τομέα παρέμεινε σχετικά ανθεκτική κατά το δεύτερο τρίμηνο, παρά την άνοδο των τιμών της ενέργειας, οι συνέπειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή φαίνεται πλέον να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα», ανέφερε τη Δευτέρα το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας.

Ως αποτέλεσμα, όπως πρόσθεσε, οι προοπτικές για μια ευρύτερη ανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας κατά το υπόλοιπο του έτους παραμένουν υποτονικές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιοργκ Κρέμερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, υπογράμμισε ότι ακόμη και αν αφαιρεθεί ο έκτακτος παράγοντας που επηρέασε την παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας, η βιομηχανική παραγωγή εξακολουθεί ουσιαστικά να κινείται σε οριζόντια τροχιά και σε χαμηλά επίπεδα.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει ισχυρή οικονομική ανάκαμψη όσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν βελτιώνει το επιβαρυμένο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας και δεν ανακάμπτουν οι εταιρικές επενδύσεις», δήλωσε.

Η οικονομική δυσαρέσκεια και η άνοδος της AfD

Οι οικονομικές δυσκολίες και η παρατεταμένη αδυναμία της γερμανικής οικονομίας έχουν συμβάλει παράλληλα στην αύξηση της εκλογικής απήχησης της ακροδεξιάς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σαξονία-Άνχαλτ, στην ανατολική Γερμανία, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επικράτησε με μεγάλη διαφορά έναντι των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στις κρατιδιακές εκλογές που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο.