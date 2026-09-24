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Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο – Οι τράπεζες απέτρεψαν τα «χειρότερα»
Σχόλια Αγοράς
17:45 - 24 Σεπ 2026

Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο – Οι τράπεζες απέτρεψαν τα «χειρότερα»

Reporter.gr Newsroom
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Από έντονες διακυμάνσεις και συνεχείς εναλλαγές προσήμων χαρακτηρίστηκε η σημερινή (24/9) συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει τελικά την τρίτη διαδοχική πτωτική του συνεδρίαση. Η αγορά, πάντως, περιόρισε σημαντικά τις απώλειες που σημείωνε ενδοσυνεδριακά, με τον τραπεζικό κλάδο να βάζει «φρένο» στις πιέσεις και να περιορίζει την τελική πτώση.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.642,23 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,33%. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου το ΧΑ υποχωρεί κατά 1,31%, ενώ από την αρχή του έτους διατηρεί ισχυρό θετικό πρόσημο, με συνολική άνοδο 24,59%.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες γύρισαν δυναμικά από τα χαμηλά της ημέρας και ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με μικτές επιδόσεις. Η Alpha Bank έκλεισε στο +2,06%, η Πειραιώς στο +0,49%, η Eurobank στο -0,62% και η Εθνική στο -0,23%.

Στους επιμέρους τίτλους, ξεχώρισε ο ΔΑΑ (+3,58%), με την εικόνα της μετοχής να συνοδεύεται από τέσσερα πακέτα συνολικής αξίας 9,33 εκατ. ευρώ. Ισχυρή κινητικότητα καταγράφηκε και στην Bally’s Intralot, όπου πραγματοποιήθηκαν πακέτα συνολικής αξίας 4,29 εκατ. ευρώ και σημαντική άνοδος +4,38%.

Στον αντίποδα, υπό πίεση βρέθηκαν οι μετοχές της ΔΕΗ, της Jumbo και του ΑΔΜΗΕ, επιβαρύνοντας το κλίμα στο ταμπλό και κρατώντας τον Γενικό Δείκτη σε αρνητικό έδαφος μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Δείτε εδώ αναλυτική εικόνα αγοράς.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση εδώ

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 17:57
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