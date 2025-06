Κωνσταντινούπολη: Βαρύ κλίμα μεταξύ Ρωσίας- Ουκρανίας, αντάλλαξαν -απλά- υπομνήματα για τους αιχμαλώτους

Ο δεύτερος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έληξε μόλις μία ώρα μετά την έναρξή του στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, μία ημέρα μετά από μαζική ουκρανική επίθεση με drones κατά των ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών.

Οι συνομιλίες – η δεύτερη άμεση επαφή μεταξύ των δύο πλευρών από το 2022 – ξεκίνησαν ήδη με σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση, χωρίς να δοθεί εξήγηση για την αναβολή, ενώ δεν δόθηκαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες μετά το πέρας των συνομιλιών.

Το κλίμα στη Ρωσία ήταν φορτισμένο την ώρα που ξεκινούσαν οι συνομιλίες, με επιδραστικούς πολεμικούς bloggers να καλούν τη Μόσχα να επιφέρει ένα σφοδρό αντίποινο πλήγμα κατά του Κιέβου, μετά τη μεγάλη ουκρανική επίθεση της Κυριακής που στόχευσε μακράς εμβέλειας στρατηγικά βομβαρδιστικά της Ρωσίας στη Σιβηρία και αλλού.

Η Ουκρανία και η Ρωσία παρουσίασαν εντελώς διαφορετικές εκτιμήσεις για τις ζημιές στον στόλο των ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών – ένα βασικό στοιχείο του πυρηνικού τους οπλοστασίου – όμως από διαθέσιμες στο κοινό δορυφορικές εικόνες, είναι σαφές ότι η Μόσχα υπέστη σημαντικές απώλειες εξοπλισμού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας από τη Λιθουανία, δήλωσε αργότερα ότι οι δύο πλευρές προετοιμάζουν νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Ο επικεφαλής του γραφείου του πρόσθεσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία παρέδωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Δευτέρας έναν κατάλογο με εκτοπισμένα παιδιά, τα οποία η Ουκρανία ζητά να επιστραφούν από τη Ρωσία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι εκατοντάδες παιδιά απομακρύνθηκαν δια της βίας από τα ουκρανικά εδάφη από ρωσικές δυνάμεις, και η επιστροφή τους αποτελεί προϋπόθεση για μια συμφωνία ειρήνης. Η Μόσχα, από την πλευρά της, ισχυρίζεται ότι τα παιδιά μεταφέρθηκαν για να προστατευθούν από τις συγκρούσεις.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι δύο πλευρές αναμενόταν να συζητήσουν τις αντίστοιχες – και ριζικά διαφορετικές – προτάσεις τους για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια πλήρης κατάπαυση του πυρός και ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ειρήνευσης, εν μέσω πίεσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να αποσυρθούν από τον ρόλο του διαμεσολαβητή εάν δεν υπάρξει πρόοδος.

Ο β γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στην Μόσχα και το Κίεβο ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2:30 (ώρα Ελλάδος) με τον Χακάν Φιντάν, που προεδρεύει των διαπραγματεύσεων, να αναφέρει πως η Τουρκία αναμένει ότι η συνάντηση των μερών θα είναι παραγωγική, ενώ η Άγκυρα είναι έτοιμη να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την επίλυση της σύγκρουσης. Παράλληλα, σημείωσε πως ο Ερντογάν διατηρεί δίαυλο επικοινωνίας με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι για το ζήτημα της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στο Βίλνιους της Λιθουανίας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αν και τόνισε πως η ουκρανική πλευρά θα επιμείνει σε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, συζήτηση ανθρωπιστικών ζητημάτων, επιστροφή των παιδιών και ανταλλαγή κρατουμένων, στην συνέχεια με ανάρτηση του στο Χ φαίνεται πιο επιθετικός κάνοντας λόγο για το σχέδιο «Αράχνη» και το τι έπαθε η Ρωσία.

Πιο αναλυτικά ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανήρτησε το εξής: «Η Ευρώπη, μαζί με την Αμερική, διαθέτει καλύτερα όπλα από τη Ρωσία. Έχουμε επίσης ισχυρότερες τακτικές λύσεις – η επιχείρησή μας “Αράχνη” που πραγματοποιήθηκε χθες το απέδειξε. Η Ρωσία πρέπει να νιώσει τι σημαίνουν οι απώλειές της. Αυτό είναι που θα την ωθήσει προς τη διπλωματία.

Και όταν η Ρωσία υφίσταται απώλειες σε αυτόν τον πόλεμο, είναι προφανές σε όλους ότι η Ουκρανία είναι εκείνη που κρατά τη γραμμή – όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Ρωτήστε τις υπηρεσίες πληροφοριών σας – τι σχεδιάζει η Ρωσία αυτό το καλοκαίρι στη Λευκορωσία; Αν είναι αρκετά τολμηρή ώστε να ετοιμάζει επιθέσεις από εκεί, τότε χρειαζόμαστε περισσότερη ισχύ – μαζί. Και αυτή τη στιγμή, αυτό σημαίνει ενίσχυση της Ουκρανίας – ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο και να αποτρέψουμε την εξάπλωσή του. Γι’ αυτό έχει σημασία η παραγωγή όπλων.

Στη σημερινή σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους με τη Συνεννόηση του Βουκουρεστίου και τις Σκανδιναβικές χώρες, ευχαρίστησα τους εταίρους μας για τη στήριξή τους και συντονίζουμε τα βήματά μας από κοινού».

