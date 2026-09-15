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«Συναγερμός» στη Δανία: Ρωσική φρεγάτα έριξε φωτοβολίδες κατά στρατιωτικού ελικοπτέρου
Ειδήσεις
10:44 - 15 Σεπ 2026

«Συναγερμός» στη Δανία: Ρωσική φρεγάτα έριξε φωτοβολίδες κατά στρατιωτικού ελικοπτέρου

Reporter.gr Newsroom
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Ρωσικό πλοίο έριξε φωτοβολίδες κατά δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Δανίας τη Δευτέρα (14/9), προκαλώντας συναγερμό στην Κοπεγχάγη, καθώς η επιθετική στάση του Κρεμλίνου απέναντι στην Ευρώπη κλιμακώνεται.

«Η ρωσική φρεγάτα έριξε δύο φωτοβολίδες κατά του ελικοπτέρου. Μία από τις φωτοβολίδες που εκτοξεύθηκαν πέρασε σε μικρή απόσταση από το ελικόπτερο», ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι διεξάγει μια εκστρατεία του λεγόμενου υβριδικού πολέμου, με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης, ενώ παράλληλα συνεχίζει την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το ΝΑΤΟ έχουν μέχρι στιγμής διστάσει να προχωρήσουν σε μια απάντηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση με τη Ρωσία.

«Είναι μέρος του μοτίβου που βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη», προειδοποίησε το πρωί της Τρίτης η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, μετά το περιστατικό στη θάλασσα.

«Με μια Ρωσία που γίνεται ολοένα πιο επιθετική και διεκδικητική, η οποία έχει εντείνει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης. Και αυτό δοκιμάζει και προκαλεί το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία θέλει να εκφοβίσει και να σπείρει τη διχόνοια. Η δική μας απάντηση είναι να σταθούμε πιο ενωμένοι και να ενισχύσουμε την άμυνα της Δανίας και της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Σε αυτό το φόντο, η Δανία θα καλέσει το Ρώσο πρέσβη για να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με τις ενέργειες του πληρώματος, ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματούχος στην Κοπεγχάγη το πρωί της Τρίτης.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι ένα από τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας δέχθηκε πυρά με τις λεγόμενες φωτοβολίδες, κατά τη διάρκεια συνήθους φωτογραφικής καταγραφής μιας ρωσικής φρεγάτας στα ύδατα ανοιχτά του Γκένσερ. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Ως εκ τούτου, ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε για συνομιλία σχετικά με το περιστατικό», δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, υπουργός Εξωτερικών της Δανίας.

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