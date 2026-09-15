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Αποκαλυπτικοί Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:08 - 15 Σεπ 2026

Αποκαλυπτικοί Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας

Reporter.gr Newsroom
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Αποκαλυπτικοί Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας: Οι αξέχαστες στιγμές από τα παρκέ και η φιλοσοφία τους για το παιχνίδι!

Οι τέσσερις θρύλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ μιλούν στην Allwyn Hellas, Official Partner της Euroleague Basketball, για τις στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα τους.

Στο μπάσκετ, υπάρχουν στιγμές που δεν χάνονται με τη λήξη ενός αγώνα, αντιθέτως μένουν για πάντα ανεξίτηλες στην ιστορία του αθλήματος. Μια ανάμνηση, ένα σουτ, ένας αντίπαλος, η ατμόσφαιρα της εξέδρας ή ένα σύνθημα που περνά από γενιά σε γενιά.

Σε ένα ξεχωριστό flashback, οι Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας συναντήθηκαν με αφορμή την εκδήλωση της Allwyn Hellas για την ανακοίνωση της συνεργασίας της με την Euroleague Basketball.

Οι τέσσερις θρύλοι, που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες, γύρισαν τον χρόνο πίσω και απάντησαν σε ερωτήσεις της Allwyn Hellas.

Απέναντι σε ποιον αντίπαλο θα ήθελε ακόμα ένα παιχνίδι ο Τζο Αρλάουκας; Ποιο τρίποντο έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμα του Μπάνε Πρέλεβιτς; Τι είναι αυτό που κάνει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τόσο ξεχωριστά και τι προσπαθεί να μεταδώσει στους παίκτες ως κόουτς ο Μάικ Μπατίστ;

Οι απαντήσεις στο βίντεο της Allwyn Hellas, Official Partner της Euroleague και του BKT EuroCup για την ελληνική αγορά:

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