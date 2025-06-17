ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Αμετάβλητα τα αποθέματα των επιχειρήσεων τον Απρίλιο - Τι σημαίνει για το αμερικανικό ΑΕΠ
Ειδήσεις
18:51 - 17 Ιουν 2025

ΗΠΑ: Αμετάβλητα τα αποθέματα των επιχειρήσεων τον Απρίλιο - Τι σημαίνει για το αμερικανικό ΑΕΠ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα αποθέματα των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητα τον Απρίλιο, εν μέσω μείωσης των αποθεμάτων των κατασκευαστών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου της χώρας.

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Τα αποθέματα αποτελούν βασικό συστατικό του ΑΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Reuters, τα αποθέματα αποτελούν το πιο ασταθές συστατικό του ΑΕΠ. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 163 δισ. δολαρίων, καθώς οι επιχειρήσεις έσπευσαν να τα ενισχύσουν ενόψει της επιβολής εκτεταμένων δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές. Η αύξηση αυτή προσέθεσε 2,25 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ — τη μεγαλύτερη συμβολή από το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Με την υποχώρηση των εισαγωγών, το εμπορικό έλλειμμα έχει μειωθεί σημαντικά μέχρι στιγμής στο δεύτερο τρίμηνο, τοποθετώντας πιθανώς το ΑΕΠ σε θέση για απότομη ανάκαμψη. Ωστόσο, τα αποθέματα θα καθορίσουν το μέγεθος της αναμενόμενης αύξησης του ΑΕΠ. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8% το δεύτερο τρίμηνο.

Τα αποθέματα λιανικής πώλησης παρέμειναν αμετάβλητα αντί να μειωθούν κατά 0,1%, όπως εκτιμήθηκε σε μια προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα. Τα αποθέματα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 0,8% αντί για 0,9%, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Τα αποθέματα λιανικής πώλησης εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ΑΕΠ, αυξήθηκαν κατά 0,3%. Τα αποθέματα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Απρίλιο, ενώ τα αποθέματα των κατασκευαστών μειώθηκαν κατά 0,1%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Frigoglass ανακοινώνει την κατασκευή του πρώτου επαγγελματικού ψυγείου στην Αίγυπτο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η Frigoglass ανακοινώνει την κατασκευή του πρώτου επαγγελματικού ψυγείου στην Αίγυπτο

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης για την πώληση του TikTok στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης για την πώληση του TikTok στις ΗΠΑ

Το «αύριο» των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο νέο γεωοικονομικό περιβάλλον
Οικονομία

Το «αύριο» των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο νέο γεωοικονομικό περιβάλλον

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ
Ειδήσεις

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση
Τεχνολογία

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ