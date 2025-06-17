ΗΠΑ: Αμετάβλητα τα αποθέματα των επιχειρήσεων τον Απρίλιο - Τι σημαίνει για το αμερικανικό ΑΕΠ

Τα αποθέματα των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητα τον Απρίλιο, εν μέσω μείωσης των αποθεμάτων των κατασκευαστών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου της χώρας.

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Τα αποθέματα αποτελούν βασικό συστατικό του ΑΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Reuters, τα αποθέματα αποτελούν το πιο ασταθές συστατικό του ΑΕΠ. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 163 δισ. δολαρίων, καθώς οι επιχειρήσεις έσπευσαν να τα ενισχύσουν ενόψει της επιβολής εκτεταμένων δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές. Η αύξηση αυτή προσέθεσε 2,25 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ — τη μεγαλύτερη συμβολή από το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Με την υποχώρηση των εισαγωγών, το εμπορικό έλλειμμα έχει μειωθεί σημαντικά μέχρι στιγμής στο δεύτερο τρίμηνο, τοποθετώντας πιθανώς το ΑΕΠ σε θέση για απότομη ανάκαμψη. Ωστόσο, τα αποθέματα θα καθορίσουν το μέγεθος της αναμενόμενης αύξησης του ΑΕΠ. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,8% το δεύτερο τρίμηνο.

Τα αποθέματα λιανικής πώλησης παρέμειναν αμετάβλητα αντί να μειωθούν κατά 0,1%, όπως εκτιμήθηκε σε μια προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα. Τα αποθέματα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 0,8% αντί για 0,9%, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Τα αποθέματα λιανικής πώλησης εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ΑΕΠ, αυξήθηκαν κατά 0,3%. Τα αποθέματα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Απρίλιο, ενώ τα αποθέματα των κατασκευαστών μειώθηκαν κατά 0,1%.