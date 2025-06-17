Η Frigoglass ανακοινώνει την κατασκευή του πρώτου επαγγελματικού ψυγείου στην Αίγυπτο

Ο Όμιλος Frigoglass, εταιρεία-ηγέτης στην παραγωγή υψηλής ποιότητας επαγγελματικών ψυγείων και λύσεων συσκευασίας γυαλιού, ανακοινώνει την κατασκευή του πρώτου επαγγελματικού ψυγείου από τη νέα γραμμή παραγωγής στην Αίγυπτο, εγκαινιάζοντας τη νέα αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Το πρώτο ψυγείο που κατασκευάστηκε για την Coca-Cola, φέρει τον σειριακό αριθμό 0001, επισφραγίζοντας συμβολικά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας. Η νέα γραμμή παραγωγής επαγγελματικών λύσεων ψύξης της Frigoglass, σε συνεργασία με την αιγυπτιακή εταιρεία Fresh - έναν από τους πλέον καταξιωμένους κατασκευαστές οικιακών συσκευών στην Αίγυπτο με παρουσία σχεδόν 40 ετών - βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία στο Κάιρο.

Το σημαντικό αυτό ορόσημο έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο 2024 και σηματοδότησε την έναρξη παραγωγής της Frigoglass τοπικά στις εγκαταστάσεις της Fresh, εξυπηρετώντας μια αγορά άνω των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Αίγυπτο και στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή ΜΕΝΑ. Η παραγωγή στην Αίγυπτο διασφαλίζει ταχύτερους χρόνους παράδοσης, ενισχυμένη λειτουργική ευελιξία και αποτελεσματικότερη διανομή, καλύπτοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών σε μια στρατηγικής σημασίας γεωγραφική περιοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Frigoglass, Serge Joris ανέφερε: «Μέσα σε λιγότερους από επτά μήνες, καταφέραμε να μετατρέψουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο σε πραγματικότητα. Είμαστε υποστηρικτές των ουσιαστικών συνεργειών και πολύ υπερήφανοι που, με την πολύτιμη στήριξη της Fresh, καταφέραμε να διαθέσουμε το πρώτο επαγγελματικό ψυγείο στην περιοχή. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα κυκλοφορία προϊόντος, αλλά ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του στρατηγικού μας οράματος. Η τοπική παραγωγή φέρνει τη Frigoglass πιο κοντά στους πελάτες της, προσφέροντας καινοτόμες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία.»

Από την πλευρά της Fresh S.A.E., ο Ramy Mounir, CEO του τομέα Ψύξης και μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου, σχολίασε: «Η έναρξη της παραγωγής αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για όλους μας. Με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε και με την υποστήριξη της ομάδας μας στην Αίγυπτο, είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλλουμε στην επιτυχημένη είσοδο της Frigoglass στην τοπική αγορά, με προσήλωση και συνεχή δέσμευση στην ποιότητα.»

Παράλληλα, στα μελλοντικά σχέδια της Frigoglass είναι και η δημιουργία ενός νέου Frigoserve hub στο Κάιρο, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και βελτιστοποίησης απόδοσης εξοπλισμού (Asset Performance Management) και εξειδικευμένη υποστήριξη προς τους πελάτες της στην ευρύτερη περιοχή. Με πέντε κορυφαίες μονάδες παραγωγής και 18 κέντρα Frigoserve σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, η Frigoglass συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, φέρνοντας καινοτόμες λύσεις πιο κοντά στον πελάτη.