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Το «αύριο» των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο νέο γεωοικονομικό περιβάλλον
Οικονομία
18:25 - 17 Ιουν 2025

Το «αύριο» των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο νέο γεωοικονομικό περιβάλλον

Reporter.gr Newsroom
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Με τη συμμετοχή κορυφαίων αμερικανικών και ελληνικών εταιρειών, πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2025, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, εκδήλωση για τις αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνοαμερικανικών επιχειρηματικών, επενδυτικών και εμπορικών σχέσεων στο πλαίσιο του νέου περιβάλλοντος στις διατλαντικές υποθέσεις.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Γ.Γ. και υποψήφιος για την Προεδρία του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στις επερχόμενες εκλογές του ιστορικού οργανισμού, Αλέξανδρος Κωστόπουλος, συζήτησαν για την επόμενη μέρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων οι κ.κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥ, Αλέξανδρος Πατεράκης, Αναπληρωτής CEO ΔΕΗ, Σπύρος Πουλίδας, Vice President, IBM Europe & MEA, Ζαχαρίας Ραγκούσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer Hellas.

Στην ομιλία του ο κ. Κωστόπουλος, ανέπτυξε τις θέσεις του για τις προοπτικές που κρύβει η Αμερική, αλλά και το όραμά του για το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, τονίζοντας την ανάγκη, «να χτίσουμε μια ισχυρή – ουσιαστική, γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών—μια γέφυρα που δημιουργεί πρόσβαση, προσελκύει επενδύσεις και στηρίζει επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού». Όπως είπε ο κ. Κωστόπουλος, δεν πρόκειται για κάτι θεωρητικό: «είναι η πράξη στην οποία έχω αφιερώσει τα τελευταία 25 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας εργαζόμενος στις διατλαντικές σχέσεις —συνδέοντας ευκαιρίες, ευθυγραμμίζοντας συμφέροντα, σφυρηλατώντας συμμαχίες και διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για ισχυρές συνεργασίες και ανάπτυξη».

Στη συζήτηση για το περιβάλλον προοπτικών μέσα από τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY τόνισε στις τοποθετήσεις του την ανάγκη να δούμε πέρα από την ραγδαία γεωπολιτική αστάθεια, αντιλαμβανόμενοι και ενισχύοντας το δυναμικό του ελληνικού επιχειρείν και ιδιαίτερα κλάδων όπως η ενέργεια, οι νέες τεχνολογίες, η παιδεία αλλά και ο τουρισμός. Ο κ. Αλέξανδρος Πατεράκης, Αναπληρωτής CEO της ΔΕΗ, ανέδειξε το νέο γεω-οικονομικό ρόλο της χώρας μας, αλλά και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα σε ένα περιβάλλον που ξεκινάει από την Μεσόγειο και φτάνει μέχρι την Ινδία, ενώ ήταν ξεκάθαρος ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να αδράξει αυτές τις νέες ευκαιρίες. Ο κ. Σπύρος Πουλίδας, Vice President, IBM Europe & MEA τόνισε την ανάγκη να μην σταματήσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν και αυτές που επέτρεψαν την ανάπτυξη των επενδύσεων αλλά και των στρατηγικών συνεργασιών που δημιουργούν νέες προοπτικές. Τέλος, ο κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer Hellas μίλησε για τις πολύπλευρες αναπτυξιακές προοπτικές που κρύβει ο ευρύτερος χώρος της υγείας για την χώρα μας, αλλά και για όλα όσα επέτρεψαν στην εταιρεία του να επενδύσει στην Ελλάδα.

Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι σε αυτό το πλαίσιο προκλήσεων, κρίσεων και ευκαιριών, ο ρόλος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου είναι καίριος και κρίσιμος για να χαρτογραφήσει ανάγκες, τάσεις και προοπτικές και να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες ουσιαστικής δικτύωσης, πληροφόρησης, στρατηγικής καθοδήγησης και σύνθεσης νέων πεδίων για συνεργασίες, ώστε να βρουν τα μέλη του Επιμελητηρίου - ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου - αυτό που χρειάζονται για να ενισχυθεί η αναπτυξιακή τους δυναμική και να πραγματοποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Όπως τόνισε ο κ. Κωστόπουλος «χτίζοντας πάνω στο σημαντικό έργο των προηγούμενων διοικήσεων, αξιοποιώντας το μοναδικό απόθεμα κύρους και στρατηγικής δικτύωσης των Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, η απόλυτη προτεραιότητα μας πρέπει να είναι να προσδώσουμε αξία, λύσεις και ανταγωνιστικά εργαλεία στα μέλη μας … όλα τα μέλη μας».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι περισσότεροι από τους υποψηφίους για τις επερχόμενες εκλογές στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο υπογραμμίζοντας την βούληση τους να εξασφαλίσουν όλοι μαζί την θωράκιση του κύρους και του αμερικανικού χαρακτήρα της επιμελητηρίου αλλά και την διάθεσή τους να ενώσουν δυνάμεις ώστε να συνεχίσει το Επιμελητήριο, την ιστορικά χρήσιμη πορεία του.

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