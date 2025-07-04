Γάζα: Θετική η Χαμάς στην πρόταση για εκεχειρία - Τουλάχιστον 40 νεκροί Παλαιστίνιοι σήμερα (4/7)

Η απάντηση της Χαμάς είναι θετική και θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας, λέει στο Reuters Παλαιστινιακός αξιωματούχος με γνώσεις επί του θέματος, δίχως να αποκαλύπτει την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, πριν η Χαμάς μεταφέρει στους Παλαιστίνους αξιωματούχους την απάντησή της, είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις με άλλα παλαιστινιακά κινήματα αναφορικά με την πρόταση εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Διεξάγουμε διαβουλεύσεις με επικεφαλής παλαιστινιακών παρατάξεων σχετικά με την πρόταση» που έστειλαν οι μεσολαβητές, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς.

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή, η πρόταση «περιλαμβάνει εκεχειρία 60 ημερών» κατά την οποία η Χαμάς θα απελευθερώσει τους μισούς από τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε χθες, Πέμπτη (3/7), ότι η παλαιστινιακή οργάνωση ζήτησε να της παρασχεθούν εγγυήσεις πως η πρόταση αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα (7/7), ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει για εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί μετά από 21 μήνες πολέμου.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε την περασμένη Τρίτη ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να οριστικοποιήσει τους όρους της εκεχειρίας και κάλεσε τη Χαμάς να την αποδεχτεί, υποστηρίζοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι κοντά.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επίθεσή του στον πολιορκημένο παλαιστινιακό παράκτιο θύλακα όπου, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα (4/7), συμπεριλαμβανομένων πέντε από πυρά, ενώ περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, οι άλλοι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές σε καταυλισμούς γεμάτους σκηνές που στέγαζαν εκτοπισμένους κοντά στη Χαν Γιουνίς.