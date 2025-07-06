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Eπίθεση κατά της DW στη Δυτική Όχθη - Διεθνής καταδίκη
Ειδήσεις
22:02 - 06 Ιουλ 2025

Eπίθεση κατά της DW στη Δυτική Όχθη - Διεθνής καταδίκη

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Ανταποκρίτρια από το γραφείο της Deutsche Welle (DW) στην Ιερουσαλήμ και ένας εικονολήπτης δέχθηκαν επίθεση με πέτρες από Ισραηλινούς εποίκους σε χωριό κοντά στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, καθώς πήγαιναν να καλύψουν διαμαρτυρία των κατοίκων κατά της ισραηλινής βίας και των εποικισμών. Η Δυτική όχθη σημειωτέον τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες από την DW οι δύο εργαζόμενοι του γερμανικού μέσου κατάφεραν να διαφύγουν σώοι, ενώ το όχημα στο οποίο επέβαιναν υπέστη σοβαρές ζημίες, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tagesschau.de.

Tην ίδια ώρα οι επικρίσεις αυξάνονται. Ο Γερμανός πρέσβης στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ αλλά και η σημαντική Ένωση Γερμανών Δημοσιογράφων (DJV) ζητούν από τις αρχές του Ισραήλ να διασφαλίσουν την ασφάλεια των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης.

Την καταδίκη της επίθεσης εξέφρασε και ο Γενικός Διευθυντής της DW Πέτερ Λίμπουργκ. «Απαιτούμε ρητά από την κυβέρνηση του Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των δημοσιογράφων στη Δυτική Όχθη. Η ελευθερία του Τύπου και η ασφάλεια των δημοσιογράφων είναι απαραίτητος πυλώνας κάθε δημοκρατίας» ανέφερε ο Πέτερ Λίμπουργκ σε σχετική δήλωση.

Εκτός από την DW στο ίδιο σημείο βρέθηκαν επίσης δημοσιογραφικές ομάδας από το AP, τους New York Times και την Washington Post, κατάφεραν όμως γρήγορα τα τραπούν σε φυγή.

Ο Γερμανός πρέσβης στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ μέσω Χ καταγγέλει βίαιες επιθέσεις κατά δημοσιογράφων σε διεθνή μέσα, τις οποίες θεωρεί εξαιρετικά ανησυχητικές. Όπως σημειώνει: « Η ελευθερία του Τύπου και η ασφάλεια των δημοσιογράφων πρέπει να είναι εγγυημένες. Λαμβάνοντας υπόψιν την αυξανόμενη βία ακραίων εποίκων, το έργο τους κρίνεται αναγκαίο».

Ο επικεφαλής της Ένωσης Γερμανών Δημοσιογράφων Μίκο Μπόιστερ τονίζει ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει υποχρέωση να διερευνήσει το περιστατικό και να ασκήσει διώξεις. «Δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο το γεγονός ότι ακραίοι έποικοι επιτίθενται σε εργαζομένους και σε ΜΜΕ».

Όπως σημειώνει η taggeschau.de, η κατασκευή εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη επιταχύνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, ενώ το καλοκαίρι του 2024 το Διεθνές Δικαστήριο χαρακτήρισε την ισραηλινή κατοχή αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Με ψήφισμά του στη συνέχεια ο ΟΗΕ ζήτησε την αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη εντός ενός έτους.

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