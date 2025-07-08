ΗΠΑ - ΕΕ: Κοντά σε συμφωνία για δασμούς 10% - Ποιες εξαιρέσεις ζητά η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να ολοκληρώσει μια προκαταρκτική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, μια κίνηση που θα της επέτρεπε να κλειδώσει έναν δασμολογικό συντελεστή 10% πέραν της προθεσμίας της 1ης Αυγούστου, καθώς οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται μια μόνιμη συμφωνία.

Υπάρχει μια σειρά προϊόντων που η ΕΕ θα ήθελε να εξαιρεθούν από τον συντελεστή, όπως αεροσκάφη, εξαρτήματα αεροσκαφών, καθώς και το κρασί και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

Κάποια μορφή ελάφρυνσης αναμένεται ως μέρος της κατ' αρχήν συμφωνίας, εκτιμά το Bloomberg.

Οι καθολικοί δασμοί των ΗΠΑ που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 9 Ιουλίου θα αναβληθούν, πάντως, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα, στέλνοντας παράλληλα επιστολές σε ασιατικές χώρες για δασμούς 25%.

Για την ΕΕ, οι δασμοί σε σχεδόν όλες τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ θα αυξηθούν στο 50% εκείνη την ημερομηνία, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία εκ των προτέρων. Αυτή είναι η γραμμή άμυνας των Ευρωπαίων απέναντι στην επιθετική τακτική του Τραμπ.