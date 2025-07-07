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Τραμπ: Ανακοίνωσε δασμούς 25% με 40% σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και 5 ακόμα χώρες
Ειδήσεις
23:00 - 07 Ιουλ 2025

Τραμπ: Ανακοίνωσε δασμούς 25% με 40% σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και 5 ακόμα χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον οι εισαγωγές από επτά χώρες αναμένεται να αντιμετωπίσουν υψηλούς καθολικούς δασμούς από την 1η Αυγούστου, όπως αποκάλυψε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, με μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε στιγμιότυπα επιστολών-προτύπων που ενημερώνουν τους ηγέτες της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Μαλαισίας, του Καζακστάν, της Νότιας Αφρικής, του Λάος και της Μιανμάρ για τα νέα επίπεδα δασμών.

Σύμφωνα με τις επιστολές που δημοσίευσε ο Τραμπ, τα αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία και το Καζακστάν θα υπόκεινται σε δασμούς 25%. Τα προϊόντα από τη Νότια Αφρική θα επιβαρυνθούν με δασμούς 30%, ενώ οι εισαγωγές από το Λάος και τη Μιανμάρ θα έχουν δασμό 40%.

Οι επιστολές που φέρουν την υπογραφή του Τραμπ σημειώνουν επίσης ότι οι ΗΠΑ «ενδεχομένως» να επανεξετάσουν τα επίπεδα των νέων δασμών «ανάλογα με τη σχέση μας με τη χώρα σας».

Πρόκειται για τις πρώτες επιστολές που αποστέλλονται πριν από την Τετάρτη, ημερομηνία κατά την οποία επρόκειτο να τεθούν ξανά σε ισχύ οι λεγόμενοι «ανταποδοτικοί δασμοί» σε δεκάδες χώρες, όπως είχε ανακοινώσει ο Τραμπ στις αρχές Απριλίου.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι 14 επιστολές θα αποσταλούν τη Δευτέρα, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες τις επόμενες ημέρες. Επίσης ανέφερε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για την παράταση της προθεσμίας από την Τετάρτη έως την 1η Αυγούστου.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές των ΗΠΑ κατέγραψαν νέες απώλειες μετά τη δημοσίευση των επιπλέον επιστολών. Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 637 μονάδες ή 1,4%, ο S&P 500 έχασε 1,2% και ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,2%.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 23:31
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