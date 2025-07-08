Αναγνώριση για την ελληνική σημαία - Παραμένει στη «λίστα ποιότητας» της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

Η Ελλάδα διατηρεί τη θέση της στην κορυφαία ναυτιλιακή λίστα “QUALSHIP 21” για την επόμενη διετία (2025-2026), όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σχετική επιστολή της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της αξιοπιστίας της ελληνικής σημαίας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρωτοβουλία “QUALSHIP 21” (Quality Shipping for the 21st Century) λειτουργεί από το 2001 και αποτελεί εθελοντικό πρόγραμμα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της ποιοτικής ναυτιλίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πλοία υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε λιμάνια των ΗΠΑ και ξεχωρίζουν για την καλή συμπεριφορά τους σε επιθεωρήσεις Port State Control, δηλαδή ελέγχους που γίνονται σε πλοία από τις λιμενικές αρχές της χώρας υποδοχής.

Τι είναι το “QUALSHIP 21” και γιατί έχει σημασία

Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό σημαιών διεθνώς καταφέρνει να ενταχθεί ή να παραμείνει στην εν λόγω λίστα. Για να γίνει αυτό, πρέπει:

Τα πλοία της συγκεκριμένης σημαίας να έχουν μηδενικές ή ελάχιστες κρατήσεις στα αμερικανικά λιμάνια επί τρεις συνεχόμενες χρονιές.

Να μην υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας, περιβάλλοντος ή εργασιακών συνθηκών.

Η σημαία να μην βρίσκεται στη “μαύρη” ή “γκρίζα” λίστα των αρχών.

Η συμμετοχή στο QUALSHIP 21 αποτελεί σφραγίδα ποιότητας. Αν και το πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτικό, λειτουργεί ως «διαβατήριο εμπιστοσύνης» για τα πλοία που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται με συνέπεια και χωρίς προσκόμματα στα λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών – που παραμένουν μία από τις πιο αυστηρές και ρυθμισμένες αγορές στον κόσμο.

Η απόφαση ανανέωσης της ελληνικής συμμετοχής βασίζεται στο γεγονός ότι το ποσοστό των ελληνικών πλοίων που κρατήθηκαν σε ελέγχους της Αμερικανικής Ακτοφυλακής τα τελευταία τρία χρόνια ήταν κάτω από 1% – ένα ιδιαίτερα χαμηλό νούμερο που αποδεικνύει την ποιότητα της ελληνικής ναυτιλίας.

Τα πλοία υπό ελληνική σημαία που πληρούν τα αυστηρά κριτήρια θα φέρουν πλέον την πιστοποίηση Q21, η οποία προσφέρει:

Λιγότερες και στοχευμένες επιθεωρήσεις στα αμερικανικά λιμάνια (ειδικά για τα φορτηγά και δεξαμενόπλοια).

Ταχύτερη επεξεργασία εισόδου σε λιμάνια των ΗΠΑ.

Ενίσχυση της αξιοπιστίας έναντι των ναυλωτών, ασφαλιστών και χρηματοδοτών.

Αναγνώριση πιστοποιητικών ποιότητας που συνοδεύουν το πλοίο.

Επιπλέον, η πιστοποίηση λειτουργεί ως εμπορικό πλεονέκτημα. Οι μεγάλες εταιρείες ναυλώσεων και οι αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, συχνά προτιμούν πλοία με υψηλό compliance record, μειώνοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή νομικών επιπλοκών.

Η Ελλάδα μέσα στις κορυφαίες σημαίες

Περίπου 10 με 15 σημαίες παγκοσμίως συμμετέχουν κάθε χρόνο στο QUALSHIP 21. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται σε αυτές σχεδόν σταθερά την τελευταία δεκαετία, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συστηματική δουλειά που γίνεται από πλευράς ΥΝΑΝΠ, Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και ιδιωτικών ναυτιλιακών οργανισμών.

Η συμμετοχή αυτή δεν είναι απλώς ένα βραβείο. Είναι και πολιτική ασπίδα απέναντι σε όσους αμφισβητούν τον ρόλο της Ελλάδας ως ποιοτικής ναυτιλιακής δύναμης με παγκόσμια εμβέλεια. Σε μια περίοδο που η διεθνής ναυτιλία υφίσταται εντατικό έλεγχο για θέματα περιβάλλοντος, εργασίας και ασφάλειας, η διατήρηση υψηλών επιδόσεων γίνεται όλο και πιο απαιτητική.

Η νέα ένταξη της ελληνικής σημαίας στο QUALSHIP 21 για το 2025–2026 εκπέμπει ένα καθαρό μήνυμα προς την αγορά: η ελληνική ναυτιλία δεν αρκείται στην ισχύ της σε αριθμούς και μεταφορική ικανότητα, αλλά επενδύει στη συμμόρφωση και στη φήμη της. Αυτό, σε τελική ανάλυση, είναι που εξασφαλίζει και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του ελληνικού στόλου στα δύσκολα νερά της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής.