Γερμανία: Καταδίκασε την Κίνα για τη χρήση λέιζερ σε γερμανικό αεροσκάφος

Η Γερμανία κάλεσε τον Κινέζο πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών την Τρίτη (8/7), μετά την ανακοίνωση ότι ο κινεζικός στρατός είχε στοχεύσει με λέιζερ ένα γερμανικό αεροσκάφος που συμμετείχε σε μια επιχείρηση της ΕΕ με την ονομασία ASPIDES.

«Η έκθεση του γερμανικού προσωπικού σε κίνδυνο και η διακοπή της επιχείρησης είναι εντελώς απαράδεκτες», δήλωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που αυξάνονται οι φόβοι στην ΕΕ σχετικά με την επιρροή της Κίνας σε κρίσιμες τεχνολογίες και υποδομές ασφάλειας στην Ευρώπη.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, ενώ η κινεζική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο από το Reuters.