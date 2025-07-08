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Dialectica: Κλείνει μια δεκαετία - Επενδύσεις 25 εκατ. και στόχευση για την κορυφή
Επιχειρήσεις
11:33 - 08 Ιουλ 2025

Dialectica: Κλείνει μια δεκαετία - Επενδύσεις 25 εκατ. και στόχευση για την κορυφή

Reporter.gr Newsroom
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Η Dialectica συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας. Κατά τη δεκαετία αυτή, με βάση ανακοίνωση, η εταιρεία κατάφερε να διακριθεί σε ηγετική δύναμη του κλάδου, σημειώνοντας εντυπωσιακή πορεία.  

Ξεκινώντας το 2015 από την Αθήνα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η Dialectica καθιερώθηκε ως ένας διεθνής οργανισμός με παρουσία σε τέσσερις ηπείρους, έξι γραφεία, περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους και ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Από το 2020, η εταιρεία περιλαμβάνεται σταθερά στη λίστα FT1000 των Financial Times & Statista με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 70% — τον μεγαλύτερο στον κλάδο της. Σήμερα, εξυπηρετεί περισσότερους από 70.000 χρήστες σε πάνω από 165 χώρες και 200 κλάδους, κατακτώντας θέση ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της – μία αγορά που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με την καινοτομία στον πυρήνα του DNA της, η Dialectica έχει επενδύσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια σε νέα τεχνολογία τα τελευταία τρία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο – και διατηρώντας την αφοσίωσή της στην ελληνική αγορά - η εταιρεία έχει ιδρύσει στην Ελλάδα ένα tech hub το οποίο απασχολεί περισσότερους από 100 μηχανικούς, data scientists και ειδικούς προϊόντος και εμπειρίας χρήστη (product & UX).

Εντός των χρόνων λειτουργίας της, η Dialectica εξελίχθηκε δυναμικά από ένα Expert Network – μια εξειδικευμένη υπηρεσία σύνδεσης πελατών με εμπειρογνώμονες – σε πάροχο ενός πλήρους φάσματος λύσεων επιχειρηματικής πληροφόρησης, υποστηρίζοντας τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων των μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών, συμβουλευτικών εταιρειών και επιχειρήσεων του Fortune 500.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της πορείας, με βάση τη σχετική ανακοίνωση, βρίσκεται ένα βαθύτερο όραμα, που περιλαμβάνει τη συνέργεια ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης. Η διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου αύριο, δομημένο από πιο ενημερωμένες και υπεύθυνες αποφάσεις. Η αποστολή της Dialectica δεν περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών στους πελάτες της, αλλά εκτείνεται στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, στην ενεργό συμβολή στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται και στην προαγωγή μιας κουλτούρας συμπερίληψης. Με βάση αυτούς τους πυλώνες, η Dialectica διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο εταιρικής ανάπτυξης με θετικό και μακρόπνοο αντίκτυπο.

Στην ίδια κατεύθυνση, όπως αναφέρεται, το 2025 σηματοδοτεί την είσοδο της Dialectica σε μια νέα εποχή. Με την τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη στις λειτουργίες και τα προϊόντα της, η εταιρεία διαμορφώνει εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποκτούν και αξιοποιούν την πληροφορία — όχι απλώς ακολουθώντας την αλλαγή, αλλά ορίζοντάς την.

Βασικός επιταχυντής αυτής της στρατηγικής μεταμόρφωσης παραμένουν οι άνθρωποι της. Με τρεις διακρίσεις ως Great Place to Work, η Dialectica συνεχίζει να χτίζει ένα μοναδικό εργασιακό περιβάλλον, όπου δημιουργεί διαρκώς νέες ευκαιρίες για πρόοδο, εξέλιξη και ανάληψη ηγετικών ρόλων, ενώ επενδύει συστηματικά στη διαρκή ανάπτυξη των ανθρώπων της μέσα από εξατομικευμένα learning journeys, ευθυγραμμισμένα με τις τεχνολογικές εξελίξεις του αύριο. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει AI Bootcamp για την εκπαίδευση της ομάδας της στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τις δεξιότητές τους και ενισχύοντας τη δυνατότητα της Dialectica να καινοτομεί συνεχώς.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Dialectica θέτει έναν ξεκάθαρο στόχο για την επόμενη δεκαετία: Να εξελιχθεί σε έναν από τους τρεις κορυφαίους παρόχους επιχειρηματικής πληροφόρησης παγκοσμίως έως το 2035.

«Η επέτειος αυτή είναι απόδειξη του τι μπορεί να συμβεί όταν η φιλοδοξία συναντά την πράξη. Θέλαμε να αποδείξουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια εταιρεία τεχνολογίας με διεθνή εμβέλεια — και να γίνει πραγματικά παγκόσμια. Δέκα χρόνια μετά, είμαστε πιο δυνατοί, πιο αποφασιστικοί και πιο προσηλωμένοι στους στόχους μας από κάθε άλλη στιγμή. Με τη σωστή στρατηγική, τους κατάλληλους ανθρώπους, ξεκάθαρη κουλτούρα και όραμα και τα κατάλληλα εργαλεία, δεν χτίζουμε μόνο το μέλλον της Dialectica — αλλά και διαμορφώνουμε το μέλλον της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων», σημειώνει ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Dialectica, Γιώργος Τσαρούχας.

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