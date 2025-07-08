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Πειραιώς: Επεκτείνει τις δυνατότητες ψηφιακής χρηματοδότησης μέσω συνεργασίας με το Car.gr
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:36 - 08 Ιουλ 2025

Πειραιώς: Επεκτείνει τις δυνατότητες ψηφιακής χρηματοδότησης μέσω συνεργασίας με το Car.gr

Reporter.gr Newsroom
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Μια ακόμα κίνηση για να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης πραγματοποίησε η Πειραιώς, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με το Car.gr.

Μέσω της νέας συνεργασίας, οι χρήστες του Piraeus e-banking μπορούν πλέον να υποβάλουν online αίτημα καταναλωτικού δανείου για τη χρηματοδότηση της αγοράς οχήματος απευθείας από το Car.gr, με δυνατότητα δανεισμού από 500 ευρώ έως 15.000 ευρώ και εξόφληση σε έως 84 μηνιαίες δόσεις.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, γρήγορη και εύχρηστη, επιτρέποντας την έγκριση και εκταμίευση της χρηματοδότησης μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Με αυτόν τον τρόπο, η Πειραιώς αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να προσφέρει καινοτόμες λύσεις στους πελάτες της, απαντώντας άμεσα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης για τον καταναλωτή.

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