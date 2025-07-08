Ο Ρίσι Σούνακ επιστρέφει στη Goldman Sachs ως ανώτερος σύμβουλος

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, επιστρέφει στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του διαδρομής, καθώς η Goldman Sachs Group Inc. ανακοίνωσε την πρόσληψή του στη θέση του ανώτερου συμβούλου.

Σύμφωνα με το Bloomber, o ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Ντέιβιντ Σόλομον, επιβεβαίωσε ότι ο Σούνακ θα συνεργάζεται με ηγετικά στελέχη της Goldman σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας καθοδήγηση σε μακροοικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα, ένα πεδίο στο οποίο απέκτησε εμπειρία κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ηγεσία της βρετανικής κυβέρνησης.

Επιστροφή στην Sachs 25 χρόνια μετά

Η σχέση του Σούνακ με τη Goldman Sachs ξεκινά το 2000, όταν ξεκίνησε ως ασκούμενος αναλυτής στο επενδυτικό τμήμα. Παρέμεινε στην εταιρεία έως το 2004, προτού μεταπηδήσει στον χώρο των hedge funds και τελικά συνιδρύσει τη δική του επενδυτική εταιρεία.

Η επιστροφή του Σούνακ στην Goldman Sachs δεν θεωρείται τυχαία. Με το βιογραφικό του να περιλαμβάνει χρηματοοικονομική εμπειρία και διεθνή πολιτική διαχείριση κρίσεων, ο πρώην πρωθυπουργός ενισχύει την ικανότητα της Goldman να παρέχει στρατηγικές συμβουλές σε πελάτες με παγκόσμια εμβέλεια.

Ο ορισμός του σε αυτόν τον ρόλο υπογραμμίζει μια διευρυνόμενη τάση στις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, να προσλαμβάνουν πρώην ηγέτες κρατών για τη διαχείριση σύνθετων γεωπολιτικών κινδύνων και τη χάραξη πολιτικοοικονομικής στρατηγικής.

Ο Ρίσι Σούνακ διετέλεσε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Ιούλιο του 2024, ενώ προηγουμένως είχε αναλάβει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών (2020–2022) κατά την περίοδο της πανδημίας. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2015.

Παρά την ιστορική ήττα του Συντηρητικού Κόμματος στις εκλογές του Ιουλίου, ο Σούνακ παραμένει μέλος του Κοινοβουλίου, δεσμευόμενος να εξαντλήσει τη θητεία του. Ο διάδοχός του, ο επικεφαλής των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, μπορεί να προκηρύξει τις επόμενες εθνικές εκλογές έως το 2029.