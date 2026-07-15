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Goldman Sachs: Νέα «έξοδος» στις αγορές με ομόλογα 1,5 δισ. ευρώ
Επιχειρήσεις
14:30 - 15 Ιουλ 2026

Goldman Sachs: Νέα «έξοδος» στις αγορές με ομόλογα 1,5 δισ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Νέα έξοδο στις αγορές ομολόγων πραγματοποιεί η Goldman Sachs, καθώς η αμερικανική επενδυτική τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλων σε ευρώ, μία ημέρα μετά τη μεγάλη άντληση κεφαλαίων από την αμερικανική αγορά και την ανακοίνωση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Goldman Sachs επιδιώκει να αντλήσει τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ μέσω μιας έκδοσης αναφοράς (benchmark), η οποία θα αποτελείται από τρεις διαφορετικές σειρές ομολόγων.

Η νέα συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για την ενίσχυση της χρηματοδοτικής της βάσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισχυρές επιδόσεις της έχουν ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τους τίτλους της.

Τρεις σειρές ομολόγων στην ευρωπαϊκή αγορά

Η έκδοση περιλαμβάνει δύο τίτλους με δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς μετά από τρία χρόνια και έναν τρίτο τίτλο μεγαλύτερης διάρκειας.

Συγκεκριμένα, η Goldman Sachs προχωρά:

  1. σε μία έκδοση κυμαινόμενου επιτοκίου, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από τρία χρόνια,
  2. σε μία έκδοση σταθερού επιτοκίου, επίσης με δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς μετά την τριετία,
  3. σε μία τρίτη έκδοση μακροπρόθεσμου σταθερού επιτοκίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί μετά από επτά χρόνια.

Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης δείχνουν ότι ο τίτλος κυμαινόμενου επιτοκίου προσφέρεται με περιθώριο 100 έως 105 μονάδων βάσης πάνω από το τρίμηνο Euribor.

Η βραχύτερη έκδοση σταθερού επιτοκίου αναμένεται να διατεθεί με spread 90 έως 95 μονάδων βάσης πάνω από τα mid-swaps, ενώ η μεγαλύτερης διάρκειας σειρά προσφέρεται με περιθώριο 125 έως 130 μονάδων βάσης.

Οι νέοι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση A2 από τη Moody’s, BBB+ από τη S&P Global Ratings και A από τη Fitch Ratings.

Συνεχίζεται η δυναμική παρουσία της Goldman Sachs στις αγορές

Η νέα έκδοση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς μεγάλων κινήσεων της Goldman Sachs στις αγορές χρέους κατά τη διάρκεια του 2026.

Τον Φεβρουάριο, η τράπεζα άντλησε 7 δισ. ευρώ μέσω τεσσάρων διαφορετικών εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, σε μια συναλλαγή που σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκδοση χρέους από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ευρώπη για το συγκεκριμένο έτος.

Νωρίτερα, τον Ιανουάριο, είχε πραγματοποιήσει έκδοση-ρεκόρ ύψους 16 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη που έχει υλοποιήσει ποτέ αμερικανική τράπεζα.

Παράλληλα, η πρόσφατη τριπλή έκδοση ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις συνολικές προσφορές να φτάνουν τα 32 δισ. δολάρια στο υψηλότερο σημείο της διαδικασίας.

Ισχυρά αποτελέσματα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών

Η αυξημένη ζήτηση για τους τίτλους της Goldman Sachs συνδέεται και με τις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις της τράπεζας, ειδικά στον τομέα των συναλλαγών.

Η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τη δραστηριότητα διαπραγμάτευσης μετοχών (equity trading) ανήλθαν στο δεύτερο τρίμηνο στα 7,42 δισ. δολάρια, επίδοση που ξεπερνά τα συνολικά ετήσια έσοδα της συγκεκριμένης δραστηριότητας για ολόκληρο το 2019.

Παράλληλα, τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021, αντανακλώντας τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές και την αυξημένη δραστηριότητα σε συμφωνίες και χρηματοδοτήσεις.

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