Τραμπ: Ανακοίνωσε την πρόθεση του για δασμούς 50% στον χαλκό και 200% στα εισαγόμενα φάρμακα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη 8/7 στο υπουργικό συμβούλιο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει πρόσθετους δασμούς ύψους 200% στα φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, με την ελπίδα ότι θα αναγκάσει φαρμακοβιομηχανίες να εγκατασταθούν σε αμερικανικό έδαφος αλλά και 50% στον χαλκό.

«Θα ανακοινώσουμε σύντομα κάτι για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Θα τους δώσουμε έναν χρόνο, ενάμιση, για να έρθουν εδώ και μετά από αυτό θα τους επιβληθούν δασμοί», είπε στο υπουργικό συμβούλιο, προσθέτοντας ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και στο 200%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, επίσης, ότι θα ανακοινώσει αργότερα σήμερα δασμούς ύψους 50% στον εισαγόμενο χαλκό, σε μια προσπάθεια να δώσει ώθηση στην εγχώρια παραγωγή ενός μετάλλου που είναι κρίσιμης σημασίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για πολλά καταναλωτικά αγαθά αλλά και για τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Τέλος, ο Τραμπ προανήγγειλε και επιβολή δασμών στους ημιαγωγούς και «σε ένα δυο πράγματα, μεγάλα», χωρίς να διευκρινίσει το ύψος.