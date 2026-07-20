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Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας
Αναλύσεις
12:20 - 20 Ιουλ 2026

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναβάθμιση των τιμών στόχων για τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, εκτιμώντας ότι ο κλάδος μπορεί να εμφανίσει ισχυρότερη πορεία στα καθαρά έσοδα από τόκους και περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των προβλέψεων κερδοφορίας για την περίοδο 2026-2028.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί θετική στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες, θεωρώντας ότι η ανθεκτικότητα των επιτοκιακών εσόδων, η πιστωτική επέκταση και η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων δημιουργούν προϋποθέσεις για νέες ανοδικές αναθεωρήσεις των στόχων που έχουν τεθεί από τις διοικήσεις.

Συγκεκριμένα, η Goldman Sachs αυξάνει την τιμή στόχο:

  1. για την Alpha Bank στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ,
  2. για τη Eurobank στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ,
  3. για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11,25 ευρώ από 11 ευρώ,
  4. για την Εθνική Τράπεζα στα 18,50 ευρώ από 18 ευρώ.

Παράλληλα, διατηρεί σύσταση «αγοράς» (Buy) για Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς, ενώ για την Εθνική Τράπεζα διατηρεί ουδέτερη στάση.

Τα επιτόκια «κλειδί» για τις νέες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, βασικός παράγοντας πίσω από τις αναβαθμίσεις είναι η πορεία των επιτοκίων, τα οποία διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις αρχικές παραδοχές που είχαν χρησιμοποιήσει οι διοικήσεις των τραπεζών στον σχεδιασμό τους.

Ο οίκος εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια για νέες αυξήσεις στους στόχους για τα καθαρά έσοδα από τόκους, κυρίως για τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, ενώ βλέπει ανοδικό περιθώριο και σε σχέση με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την περίοδο 2027-2028.

Alpha Bank: Στα 5,20 ευρώ η νέα τιμή στόχος

Για την Alpha Bank, η Goldman Sachs προβλέπει βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται περίπου στο 12%.

Η θετική εικόνα, σύμφωνα με τον οίκο, στηρίζεται:

  1. στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους,
  2. στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες,
  3. στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων.

Η Goldman Sachs αναμένει θετικές ενδείξεις από τη διοίκηση για την πορεία των επιτοκιακών εσόδων και εκτιμά ότι η τράπεζα θα μπορούσε να προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή μερίσματος αντίστοιχη με την περσινή, περίπου 0,05 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου 119 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αναβαθμίζει κατά 1% τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή της Alpha Bank για το 2027 και το 2028.

Πειραιώς: Ισχυρή δυναμική από δάνεια και Εθνική Ασφαλιστική

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Goldman Sachs προβλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 15%, ενώ εκτιμά αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 3% σε τριμηνιαία βάση.

Η θετική πορεία αναμένεται να υποστηριχθεί από:

  1. την πορεία των επιτοκίων,
  2. την αύξηση των χορηγήσεων,
  3. την ενίσχυση των καταθέσεων.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και τα έσοδα από υπηρεσίες, τόσο μέσω της οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο αμερικανικός οίκος αυξάνει τις προβλέψεις του για τα κέρδη ανά μετοχή της Πειραιώς κατά 2% για το 2026 και κατά 3% για το 2027 και το 2028.

Eurobank: Περιθώρια αναβάθμισης των στόχων

Η Eurobank βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της θετικής ανάλυσης της Goldman Sachs, με τον οίκο να εκτιμά ότι η τράπεζα μπορεί να εμφανίσει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 16%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για το σύνολο του 2026 η Goldman Sachs προβλέπει επιτοκιακά έσοδα ύψους 2,75 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό ξεπερνά τον στόχο της διοίκησης της Eurobank, ο οποίος βρίσκεται περίπου στα 2,6 δισ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί τον οίκο στην εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξει αναβάθμιση των ετήσιων στόχων με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή, με τα επιχειρηματικά δάνεια να εκτιμάται ότι αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό.

Εθνική Τράπεζα: Υψηλότερος στόχος, αλλά ουδέτερη σύσταση

Για την Εθνική Τράπεζα, η Goldman Sachs προβλέπει επίσης αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά περίπου 3% σε τριμηνιαία βάση.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι αρχικές προβλέψεις της διοίκησης είχαν βασιστεί σε μέση τιμή Euribor τριμήνου στο 1,90%, ενώ τα πραγματικά επίπεδα του πρώτου εξαμήνου και οι τρέχουσες τιμές κινούνται υψηλότερα.

Ως αποτέλεσμα, εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο αναβάθμισης των στόχων για τα επιτοκιακά έσοδα.

Παρά τη θετική λειτουργική εικόνα, την ισχυρή κεφαλαιακή βάση και τις καλές προοπτικές, η Goldman Sachs διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή, λόγω της υψηλότερης αποτίμησης σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Το μήνυμα της Goldman Sachs για τον κλάδο

Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει ο αμερικανικός οίκος είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια περίοδο ισχυρής κερδοφορίας, με σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα, αυξανόμενη πιστωτική δραστηριότητα και δυνατότητα νέων θετικών εκπλήξεων στα αποτελέσματα.

Η πορεία των επιτοκίων, η ζήτηση για νέα δάνεια και η εξέλιξη των εσόδων από προμήθειες θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα κρίνουν εάν οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αναβαθμίσεις στόχων τα επόμενα τρίμηνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 16:06
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