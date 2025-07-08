Χατζηδάκης για Λιβύη: Δεν ήταν θετική στάση – Δεν μπορεί να αγνοήσει την ΕΕ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφερόμενος στα σημερινά (8/7) γεγονότα με την Λιβύη, τόνισε ότι «Η Λιβύη δεν γίνεται να αγνοήσει τον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤNews “PRIME” και τον Ηλία Σιακαντάρη αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές τόνισε ότι «δεν έχουμε καμία διάθεση να γίνει η πατρίδα μας ξέφραγο αμπέλι», ενώ σημείωσε ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ακόμα, αναφερόμενος στα σημερινά γεγονότα με την ευρωπαϊκή αντιπροσωπία στη Λιβύη, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Δεν ήταν θετική στάση. Να καταλάβει η Λιβύη ότι δεν γίνεται να αγνοήσει τον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης να καταλάβει ξεκάθαρα ότι ο δρόμος για την όποια οικονομική στήριξη περνάει και από την Αθήνα».

Στην συνέχεια, μιλώντας για τα πολλαπλά οφέλη που αφορούν την οικονομία και την κοινωνία, αναφερόμενος στα τρία νέα ευρωπαϊκά Ταμεία που ενεργοποιούνται από το 2026 τόνισε: «Έχουμε Ταμεία με 8 δισ. ευρώ που θα πέσουν την οικονομία (…) Θα χρηματοδοτήσουν ένα νέο εξοικονομώ, νέα λεωφορεία (…) Πρόσθετο επίδομα θέρμανσης για τους ευάλωτους (…) Τώρα κάνουμε και στο υπερταμείο ένα καινούργιο fund για καινοτομία και έχουμε περάσει και τον πιο προωθημένο νόμο για τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων με αποσβέσεις 315% που είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη (…)».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε, ανάμεσα σε άλλα: «Στο πλαίσιο των συζητήσεων που γίνονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία δεν θα ήθελα να τα επικαλεστώ ότι συμβαίνει και αλλού, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περισσότερο έχει κινηθεί σε άλλες χώρες, ότι το φαινόμενο είναι όλων των τελευταίων δεκαετιών. Θα ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων αν επιμέναμε σε αυτό μίλησε ο ίδιος πρωθυπουργός. Παραδέχτηκε τις ευθύνες μας. Ήταν απολύτως σαφής και με τις λέξεις που χρησιμοποίησε και η έμφαση από εδώ και πέρα δίνεται στην κατάργηση ουσιαστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην απορρόφηση του από την ΑΑΔΕ που έχει δεδομένη αξιοπιστία και στην αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων και ήδη έχουν γίνει συσκέψεις έτσι ώστε η Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ να κάνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν πάρει τις μεγάλες επιδοτήσεις για να δει τι γίνεται εκεί πέρα, αν δικαιολογείται η καταβολή αυτών των ποσών, αλλιώς θα αναζητηθεί αυτό, θα αναζητηθούν αυτά τα ποσά (…)

Έτσι κι αλλιώς είχαν ξεκινήσει δίκες για το συγκεκριμένο θέμα στην Ελλάδα και πριν από την τελευταία παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Άρα η βούληση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει προς τα εκεί και η βούληση της κυβέρνησης είναι επίσης ότι όπως τα κατάφερε με την ψηφιακή διακυβέρνηση του κράτους, όπως τα κατάφερε με τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, με τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με τις προσπάθειες που γίνονται τώρα για την εισαγωγή στοιχείων ψηφιακής διακυβέρνησης ακόμα και στην υγεία, στη διαχείριση των νοσοκομείων (…) Με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε βήματα μπροστά και σε δύο μεγάλες πληγές που έχουμε να χειριστούμε. Η μία είναι του ΟΣΕ και η άλλη είναι του ΟΠΕΚΕΠΕ (…)».