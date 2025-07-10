ΗΠΑ: Μειώθηκαν στις 227.000 οι νέες αιτήσεις ανεργίας την περασμένη εβδομάδα

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, παραμένοντας στο ιστορικά υγιές εύρος των τελευταίων δύο ετών.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την Πέμπτη (10/7) ότι οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 5 Ιουλίου μειώθηκαν κατά 5.000 σε 227.000, λιγότερες από τις 238.000 που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι οι εργοδότες στις ΗΠΑ πρόσθεσαν 147.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, ένα ακόμη σημάδι ότι η αμερικανική αγορά εργασίας συνεχίζει να δείχνει ανθεκτικότητα παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Η αύξηση των θέσεων εργασίας ήταν πολύ μεγαλύτερη από το αναμενόμενο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,1% από 4,2% το Μάιο.

Αν και η αγορά εργασίας είναι σχετικά υγιής, έχουν εμφανιστεί ορισμένες αδυναμίες, καθώς οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ, οι οποίοι αυξάνουν τις τιμές για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι μειώνουν την αποτελεσματικότητα της οικονομίας, καθώς περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Αρκετές εταιρείες - κολοσσοί μειώνουν το προσωπικό τους

Μεταξύ των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει περικοπές θέσεων εργασίας φέτος είναι οι Procter & Gamble, Workday, Dow, CNN, Starbucks, Southwest Airlines και Meta.

Την περασμένη εβδομάδα, η Microsoft ανακοίνωσε ότι απολύει περίπου 9.000 εργαζομένους, τη δεύτερη μαζική απόλυση σε λίγους μήνες και τη μεγαλύτερη σε περισσότερα από δύο χρόνια. Τον Ιούνιο, η Google επιβεβαίωσε ότι είχε προσφέρει εξαγορές σε ένα άλλο τμήμα του εργατικού δυναμικού της σε ένα νέο γύρο περικοπών δαπανών.

Η έκθεση του Υπουργείου Εργασίας ανέφερε, επίσης, ότι ο μέσος όρος των αιτήσεων για τέσσερις εβδομάδες, ο οποίος εξισορροπεί μέρος της εβδομαδιαίας μεταβλητότητας, μειώθηκε κατά 5.750 σε 235.500.

Ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών που έλαβαν επιδόματα ανεργίας για την εβδομάδα της 28ης Ιουνίου αυξήθηκε κατά 10.000 σε 1,97 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από το Νοέμβριο του 2021.