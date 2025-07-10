Διάσκεψη για Ουκρανία: Μητσοτάκης - Η Ελλάδα εστιάζει στην Οδησσό – Νέο σχέδιο «Μάρσαλ» ζητά ο Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στη Ρώμη για τη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, έδωσε έμφαση στους στενούς δεσμούς της Ελλάδας με την Οδησσό, τονίζοντας ότι «έχουμε ιστορικούς δεσμούς και είναι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Είμαστε δεσμευμένοι να την υποστηρίξουμε». Ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ουκρανία ζητά ο πρόεδρος της Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Διάσκεψη της Ρώμης για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας, με την συμμετοχή πάνω από εβδομήντα κυβερνήσεων. Ο πρωθυπουργός στην τοποθέτηση του τόνισε ότι «είμαστε εδώ σήμερα όχι μόνο ως φίλοι της Ουκρανίας αλλά και ως υπερασπιστές των αξιών», ενώ ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεργαστεί για να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια στην Ουκρανία, αλλά και σε μια σειρά από τομείς. Εκπρόσωποι εταιρειών βρίσκονται στη Ρώμη για να πραγματοποιήσουν συζητήσεις για μια σειρά από θέματα, από την καθαρή ενέργεια και τις μεταφορές, έως την άμυνα.

«Η Ελλάδα στέκεται σθεναρά με τον λαό της Ουκρανίας και το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο και συνεπές από την αρχή αυτού του φρικτού πολέμου. Η επιθετικότητα δεν μπορεί ποτέ να επιβραβευθεί και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συλλογική μας πίεση στη Ρωσία όσον αφορά την ασφάλεια και θα πρέπει να εργαστούμε για τη συνεχή ειρήνη», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη την Ιταλία που φιλοξενεί αυτό το σημαντικό συνέδριο, τονίζοντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια τα συνέδρια αυτά για την ανάκαμψη της Ουκρανίας έχουν δείξει τι μπορούμε να καταφέρουμε αν δρούμε όλοι μαζί.

Πάνω από 10 δισ. ευρώ η οικονομική στήριξη του Κιέβου

Στην παρέμβασή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να εγκριθεί «ένα είδος νέου σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο πριν από χρόνια επέτρεψε στην Ευρώπη να ανοικοδομηθεί», ενώ πρόσθεσε ότι «Θα καλωσορίσουμε όλους όσους θα μας στηρίξουν και δεν θα επιτρέψουν στην Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, από την μεριά της, υπογράμμισε ότι από την σημερινή διάσκεψη θα εξευρεθούν πάνω από δέκα δισεκατομμύρια ευρώ, για την στήριξη του Κιέβου.

«Για να μπορέσει η χώρα αυτή να βγει από το σκότος, όπως της αξίζει και να οικοδομήσει ένα ισχυρό μέλλον, ένα μέλλον στο ύψος της αξιοπρέπειας που την χαρακτηρίζει», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από την μεριά της, ανακοίνωσε την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ουκρανία, με διεθνείς συμμετοχές και στόχο την ανοικοδόμηση της χώρας.