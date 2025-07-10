Κίνα για νέους δασμούς Τραμπ σε χαλκό: Αυθαίρετη απόφαση που δεν εξυπηρετεί κανέναν

Η Κίνα επέκρινε σήμερα 10/7 την «αυθαίρετη» απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς ύψους 50% στις εισαγωγές χαλκού, τονίζοντας ότι το μέτρο αυτό δεν εξυπηρετεί «τα συμφέροντα κανενός μέρους».

Η ανακοίνωση του νέου δασμού έγινε χθες, Τετάρτη, από τον Τραμπ, ο οποίος επικαλέστηκε λόγους εθνικής ασφάλειας ως αιτιολογία για την απόφαση.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, δήλωσε ότι η Κίνα «ανέκαθεν αντιτασσόταν στην υπερβολική διεύρυνση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας» και άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα για την επιβολή περιοριστικών μέτρων. Τόνισε επίσης ότι «η αυθαίρετη επιβολή τελωνειακών δασμών δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός μέρους», υπογραμμίζοντας τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις όσο και για την παγκόσμια οικονομία.

Ο νέος δασμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου. Η κίνηση αυτή αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες βρίσκονται ήδη σε αντιπαράθεση για μια σειρά από ζητήματα, περιλαμβανομένης της τεχνολογίας, της ασφάλειας και των επενδύσεων.