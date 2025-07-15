Γαλλία: Σκληρά μέτρα λιτότητας ανακοίνωσε ο Μπαϊρού – Περικοπές δημόσιων δαπανών και θέσεων εργασίας

Το σχέδιο της κυβέρνησής του για τη για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας και τη μείωση tου ελλείμματος ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού το απόγευμα της Τρίτης (15/7).

Ο Μπαϊρού ανακοίνωσε μια σειρά σκληρών μέτρων, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το «πάγωμα» των κρατικών και τοπικών δαπανών, εξαιρουμένης της άμυνας.

Η περικοπή διαφόρων δημόσιων δαπανών ήταν αναμενόμενη, καθώς ακουγόταν τις τελευταίες ημέρες στα γαλλικά Μέσα ως η βασική λύση που είχε στην ατζέντα της η κυβέρνηση, με το επιχείρημα πως έτσι θα μπορεί να αποφευχθεί η αύξηση της φορολογίας.

Σημειώνεται ότι με τη χώρα του να είναι «πρωταθλήτρια» στο δημοσιονομικό έλλειμμα μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, έχει βάλει ως βασικό στόχο για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους την εξοικονόμηση ενός ποσού ύψους 40 δισ. ευρώ.

Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, λοιπόν, σήμερα συμπεριλαμβάνεται και η μείωση 3.000 θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα χωρίς αντικατάσταση ενός στους τρεις συνταξιούχους από το 2027, καθώς και η περικοπή μίας σειράς δημόσιων δαπανών.

Πιο αναλυτικά, ο Μπαϊρού ανακοίνωσε:

- Συγχώνευση ή κλείσιμο κυβερνητικών υπηρεσιών, με μείωση 1.000-1.500 θέσεων.

- Πλαφόν 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην αύξηση των δαπανών για την υγεία με περιορισμό των προγραμμάτων δωρεάν φαρμάκων, βελτίωσης της αποδοτικότητας και μεταρρυθμίσεων στις άδειες ασθενείας.

- 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ που θα εξοικονομηθούν με το πάγωμα των κοινωνικών παροχών, των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των κλιμακίων φόρου εισοδήματος το επόμενο έτος στα επίπεδα του 2025.

- Εξοικονόμηση 9,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω της καταστολής της απάτης, του περιορισμού των φορολογικών "παραθύρων", της αναδιάρθρωσης μιας φορολογικής ελάφρυνσης για τους συνταξιούχους, μιας πρόσθετης επιβάρυνσης αλληλεγγύης για τους υψηλόμισθους και ενός νέου φόρου αγροτεμαχίων.

- Μείωση δύο εθνικών αργιών – ίσως της Δευτέρας του Πάσχα ή της 8ης Μαΐου – για την αύξηση των ετήσιων εργάσιμων ημερών.

- Μεταρρύθμιση του συστήματος απασχόλησης για την παροχή ταχύτερης εύρεσης εργασίας και βελτιστοποίηση των κανόνων πρόσληψης.

- Εισαγωγή ενός ενιαίου κοινωνικού επιδόματος για την παροχή κινήτρων για την εργασία.

- Μεταρρύθμιση των συστημάτων ασφάλισης ανεργίας και συνταξιοδότησης, με ειδικές διατάξεις για τις μητέρες και τις επίπονες εργασίες.

- Μείωση της γραφειοκρατίας, με ένα σχέδιο που θα προσφέρει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να επιλέξουν απλοποιημένη ρύθμιση σε αντάλλαγμα για λιγότερες δημόσιες επιχορηγήσεις και ένα νομοσχέδιο αργότερα μέσα στο έτος που θα επιτρέπει την ταχεία έγκριση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

- Τόνωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας με την επέκταση της διάρκειας των πυρηνικών σταθμών στα 50-60 χρόνια και την επανεκκίνηση των επενδύσεων στην υδροηλεκτρική ενέργεια.



