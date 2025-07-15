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Γαλλία: Οι στόχοι του Μπαϊρού για τον προϋπολογισμό του 2026 – Προτεραιότητα η εξοικονόμηση €40 δισ.
Ειδήσεις
19:28 - 15 Ιουλ 2025

Γαλλία: Οι στόχοι του Μπαϊρού για τον προϋπολογισμό του 2026 – Προτεραιότητα η εξοικονόμηση €40 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Με τη χώρα του να είναι «πρωταθλήτρια» στο δημοσιονομικό έλλειμμα μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, έχει βάλει ως βασικό στόχο για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους την εξοικονόμηση ενός ποσού ύψους 40 δισ. ευρώ.  

Σήμερα, Τρίτη 15 Ιουλίου, ο Μπαϊρού πρόκειται να παρουσιάσει τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2026, ο οποίος αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη μείωση του ελλείμματος στο 4,6% του ΑΕΠ, έναντι 5,4% που εκτιμάται ότι θα είναι στο τέλος του 2025.

Το δημοσιονομικό χρέος της Γαλλίας αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ και είναι το τρίτο μεγαλύτερη της ευρωζώνης μετά την Ελλάδα και την Ιταλία.

Για να πετύχει τους στόχους του, ο Μπαϊρου αναμένεται – σύμφωνα με τα όσα διαρρέει η κυβέρνηση στα γαλλικά Μέσα – να προκρίνει την μείωση των κρατικών δαπανών και όχι την αύξηση της φορολόγησης. Από το πλάνο μείωσης δαπανών, εξαιρούνται οι εξοπλισμοί, αφού, όπως ανακοινώθηκε πριν από δύο ημέρες από τον Εμανουέλ Μακρόν, οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν εντός της επόμενης διετίας κατά 6,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου μεταξύ των μέτρων που συζητιούνται είναι η μείωση των δαπανών για την υγεία καθώς και των επίσημων αργιών του γαλλικού κράτους.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Παρίσι με το Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και το βράδυ αναμένεται να συναντηθεί με τους επικεφαλής των γαλλικών πολιτικών κομμάτων.

Η ψηφοφορία για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να γίνει το ερχόμενο φθινόπωρο και δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τον Γάλλο πρωθυπουργό, ο οποίος, ως γνωστόν, δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

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