ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισραηλινές επιδρομές στη Δαμασκό: Πλήγματα στο υπουργείο Άμυνας και εκρήξεις κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο – Αναφορές για νεκρούς
Ειδήσεις
16:24 - 16 Ιουλ 2025

Ισραηλινές επιδρομές στη Δαμασκό: Πλήγματα στο υπουργείο Άμυνας και εκρήξεις κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο – Αναφορές για νεκρούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ραγδαία, με νέες ισραηλινές επιθέσεις να πλήττουν την καρδιά της συριακής στρατιωτικής διοίκησης στη Δαμασκό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ έπληξαν εγκαταστάσεις του συριακού υπουργείου Άμυνας, ενώ καταγράφηκαν εκρήξεις σε κοντινή απόσταση από το Προεδρικό Μέγαρο, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων, στο φόντο σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και ντόπιων Δρούζων μαχητών στην περιοχή της Sweida, στα νότια της χώρας. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι οι στρατιωτικές του ενέργειες αποσκοπούν στην προστασία του Δρούζικου πληθυσμού και έχει ταυτόχρονα ενισχύσει την παρουσία των δυνάμεών του στα σύνορα, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις έχουν επίσης πλήξει αυτοκινητοπομπές των συριακών στρατευμάτων, κυρίως στη νότια Συρία, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσουν τις δυνατότητες μετακίνησης και ανεφοδιασμού των κυβερνητικών δυνάμεων. Το Reuters μετέδωσε ότι οι επιδρομές κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο έχουν προκαλέσει πολλούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημος απολογισμός από τη Δαμασκό.

Ανάρτηση Ισραηλινού ΥΠΑΜ με τους βομβαρδισμούς σε Δαμασκό

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό και μήνυμα αποτροπής, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει παρουσιάστρια της συριακής κρατικής τηλεόρασης να αιφνιδιάζεται στον αέρα από τις εκρήξεις. Συνοδεύοντας το υλικό, ο υπουργός δήλωσε: «Τα βαριά χτυπήματα έχουν αρχίσει», επισημαίνοντας πως η υπομονή του Ισραήλ εξαντλήθηκε μετά τη συνεχιζόμενη παρουσία του συριακού στρατού στην Sweida.

Η ανακοίνωση του IDF

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν την είσοδο του στρατιωτικού αρχηγείου του συριακού καθεστώτος στην περιοχή της Δαμασκού στη Συρία.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις ενέργειες του καθεστώτος εναντίον των Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χτυπούν την περιοχή και παραμένουν προετοιμασμένες για διάφορα σενάρια».

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Συρία ότι θα εξαπολύσει σκληρές στρατιωτικές ενέργειες, εάν το καθεστώς Άσαντ δεν αποσύρει τις δυνάμεις του από τις περιοχές των Δρούζων. Η δήλωση αυτή, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις στη Δαμασκό, δείχνει πως η κρίση έχει περάσει πλέον σε φάση ανοιχτής αντιπαράθεσης, με τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή να καθίσταται πλέον ορατός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά κοντά στη γραμμή Πλατύ - Κατερίνη: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και καθυστερήσεις δρομολογίων – Ανακοίνωση Hellenic Train
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πυρκαγιά κοντά στη γραμμή Πλατύ - Κατερίνη: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και καθυστερήσεις δρομολογίων – Ανακοίνωση Hellenic Train

ΟΣΕΘ: Οι καθυστερήσεις στον διαγωνισμό συγκοινωνιακού έργου δεν οφείλονται σε εμάς ή στο υπουργείο Μεταφορών
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΣΕΘ: Οι καθυστερήσεις στον διαγωνισμό συγκοινωνιακού έργου δεν οφείλονται σε εμάς ή στο υπουργείο Μεταφορών

Μυτιληναίος: Τα οφέλη για τους μετόχους από την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης – Η ταυτότητα της Metlen παραμένει ελληνική
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μυτιληναίος: Τα οφέλη για τους μετόχους από την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης – Η ταυτότητα της Metlen παραμένει ελληνική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα
Πολιτική

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος
Ειδήσεις

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη
Ειδήσεις

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ