Ισραηλινές επιδρομές στη Δαμασκό: Πλήγματα στο υπουργείο Άμυνας και εκρήξεις κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο – Αναφορές για νεκρούς

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ραγδαία, με νέες ισραηλινές επιθέσεις να πλήττουν την καρδιά της συριακής στρατιωτικής διοίκησης στη Δαμασκό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ έπληξαν εγκαταστάσεις του συριακού υπουργείου Άμυνας, ενώ καταγράφηκαν εκρήξεις σε κοντινή απόσταση από το Προεδρικό Μέγαρο, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων, στο φόντο σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και ντόπιων Δρούζων μαχητών στην περιοχή της Sweida, στα νότια της χώρας. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι οι στρατιωτικές του ενέργειες αποσκοπούν στην προστασία του Δρούζικου πληθυσμού και έχει ταυτόχρονα ενισχύσει την παρουσία των δυνάμεών του στα σύνορα, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις έχουν επίσης πλήξει αυτοκινητοπομπές των συριακών στρατευμάτων, κυρίως στη νότια Συρία, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσουν τις δυνατότητες μετακίνησης και ανεφοδιασμού των κυβερνητικών δυνάμεων. Το Reuters μετέδωσε ότι οι επιδρομές κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο έχουν προκαλέσει πολλούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημος απολογισμός από τη Δαμασκό.

Ανάρτηση Ισραηλινού ΥΠΑΜ με τους βομβαρδισμούς σε Δαμασκό

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό και μήνυμα αποτροπής, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει παρουσιάστρια της συριακής κρατικής τηλεόρασης να αιφνιδιάζεται στον αέρα από τις εκρήξεις. Συνοδεύοντας το υλικό, ο υπουργός δήλωσε: «Τα βαριά χτυπήματα έχουν αρχίσει», επισημαίνοντας πως η υπομονή του Ισραήλ εξαντλήθηκε μετά τη συνεχιζόμενη παρουσία του συριακού στρατού στην Sweida.

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

Η ανακοίνωση του IDF

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν την είσοδο του στρατιωτικού αρχηγείου του συριακού καθεστώτος στην περιοχή της Δαμασκού στη Συρία.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις ενέργειες του καθεστώτος εναντίον των Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χτυπούν την περιοχή και παραμένουν προετοιμασμένες για διάφορα σενάρια».

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Συρία ότι θα εξαπολύσει σκληρές στρατιωτικές ενέργειες, εάν το καθεστώς Άσαντ δεν αποσύρει τις δυνάμεις του από τις περιοχές των Δρούζων. Η δήλωση αυτή, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις στη Δαμασκό, δείχνει πως η κρίση έχει περάσει πλέον σε φάση ανοιχτής αντιπαράθεσης, με τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή να καθίσταται πλέον ορατός.