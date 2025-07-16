ΟΣΕΘ: Οι καθυστερήσεις στον διαγωνισμό συγκοινωνιακού έργου δεν οφείλονται σε εμάς ή στο υπουργείο Μεταφορών

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) προχώρησε σε επίσημη διευκρίνιση αναφορικά με τις πρόσφατες αναφορές στον Τύπο περί καθυστερήσεων στον διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση συγκοινωνιακού έργου στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του, οι φερόμενες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του ίδιου του Οργανισμού ή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά στην προσωρινή αναστολή της διαδικασίας λόγω προσφυγών που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η πορεία του διαγωνισμού, όπως επισημαίνεται, εξαρτάται πλέον από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία θα κρίνει τη συνέχιση ή ενδεχόμενη τροποποίηση της διαδικασίας. Ο ΟΣΕΘ απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε αιχμή περί ευθύνης του ή του υπουργείου για καθυστερήσεις, αναφέροντας πως έχουν τηρηθεί στο ακέραιο τα χρονοδιαγράμματα και οι νόμιμες διαδικασίες.

Παράλληλα, υπενθυμίζει πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η υφιστάμενη σύμβαση με την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, η οποία έχει συναφθεί μετά από δημόσιο διαγωνισμό και καλύπτει μέρος του συγκοινωνιακού έργου της πόλης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η σύμβαση προβλέπει δυνατότητα δίμηνης παράτασης, γεγονός που εξασφαλίζει τη συνέχεια των υπηρεσιών αστικής μετακίνησης χωρίς προβλήματα.

Στο μεταξύ, ο ΟΣΕΘ έχει ήδη από το 2024 ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διενέργεια νέου διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για τον «Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία στην περιοχή ευθύνης του ΟΣΕΘ», που διενεργείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η προσωρινή αναστολή του διαγωνισμού, λόγω των νομικών προσφυγών από συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, δεν αποτελεί εμπόδιο στην πρόοδο του έργου, σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο οποίος τονίζει την ετοιμότητα και τη συνέπειά του στις διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, τέλος, ότι ο ΟΣΕΘ παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στον διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεχίζει να εργάζεται με υπευθυνότητα, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ασφαλούς, αποδοτικού και κοινωνικά δίκαιου συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.