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Πυρκαγιά κοντά στη γραμμή Πλατύ - Κατερίνη: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και καθυστερήσεις δρομολογίων – Ανακοίνωση Hellenic Train
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:13 - 16 Ιουλ 2025

Πυρκαγιά κοντά στη γραμμή Πλατύ - Κατερίνη: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και καθυστερήσεις δρομολογίων – Ανακοίνωση Hellenic Train

Reporter.gr Newsroom
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Προσωρινή διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη γραμμή Πλατύ–Κατερίνη, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις ράγες. Η διακοπή διήρκεσε από τις 12:54 έως τις 13:58, προκαλώντας καθυστερήσεις σε ορισμένα δρομολόγια της Hellenic Train.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, δύο αμαξοστοιχίες επηρεάστηκαν άμεσα από το συμβάν. Η αμαξοστοιχία 1597, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα και μετέφερε 55 επιβάτες, παρέμεινε προσωρινά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατέως. Αντίστοιχα, η αμαξοστοιχία 1596, με 28 επιβάτες και κατεύθυνση από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Κατερίνης.

Με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, οι συρμοί προωθήθηκαν στους τελικούς τους προορισμούς με καθυστέρηση. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία επανέρχεται σταδιακά σε κανονικά επίπεδα και τα υπόλοιπα δρομολόγια που επηρεάστηκαν εξαιτίας της προσωρινής διακοπής αναμένεται να ομαλοποιηθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Η εταιρεία τόνισε σε σχετική ανακοίνωσή της ότι το προσωπικό της παρέμεινε στο πλευρό των επιβατών καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια και φροντίζοντας ώστε η ταλαιπωρία τους να παραμείνει όσο το δυνατόν περιορισμένη.

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