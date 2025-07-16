ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μυτιληναίος: Τα οφέλη για τους μετόχους από την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης – Η ταυτότητα της Metlen παραμένει ελληνική
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:58 - 16 Ιουλ 2025

Μυτιληναίος: Τα οφέλη για τους μετόχους από την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης – Η ταυτότητα της Metlen παραμένει ελληνική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικό ορόσημο για τη Metlen αποτέλεσε η έναρξη της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών στις 27 Ιουνίου, όπως αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος σε μήνυμά του προς τους μετόχους. Μια στρατηγική κίνηση με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, τη μεγαλύτερη αγορά κεφαλαίων της Ευρώπης.  

«Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μια τεχνική συναλλαγή. Είναι ένα ακόμα βήμα εξωστρέφειάς μας στο διεθνές περιβάλλον», υπογραμμίζει ο κ. Μυτιληναίος σε μήνυμά του προς τους μετόχους, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει όχι μόνο τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά και τη μακροπρόθεσμη αξία της μετοχής της.

Ο ίδιος αναφέρεται στη σημασία της Δημόσιας Πρότασης για τους μετόχους, τονίζοντας ότι οι μέτοχοι που θα αποδεχθούν την πρόταση:

- Διατηρούν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, πλέον μέσω της Metlen PLC, η οποία δραστηριοποιείται στο επίκεντρο της διεθνούς κεφαλαιαγοράς.

- Αποκτούν πρόσβαση σε αυξημένες δυνατότητες διαπραγμάτευσης και άντλησης κεφαλαίων, κάτι που αναμένεται να επιταχύνει την επενδυτική και επιχειρηματική δυναμική της Metlen.

- Εντάσσονται σε μια εταιρεία με αυξημένη πιθανότητα ένταξης σε διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες, όπως ο FTSE 100, ενισχύοντας έτσι τη ρευστότητα και την αναγνωρισιμότητα της μετοχής.

«Αυτή η κίνηση ενισχύει τη διεθνή μας παρουσία και μας προσφέρει μια θέση σε ένα ευρύτερο, παγκόσμιο επενδυτικό οικοσύστημα», σημειώνει ο επικεφαλής της εταιρείας.

Η ταυτότητα της Metlen παραμένει ελληνική

«Η Metlen θα συνεχίσει να είναι υπερήφανος εργοδότης και επενδυτής στην Ελλάδα», υπογραμμίζει ο κ. Μυτιληναίος.

Παρά την αλλαγή της εταιρικής δομής και της έδρας, η ταυτότητα της Metlen παραμένει αναμφίβολα ελληνική, διευκρινίζει ο κ. Μυτιληναίος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει:

- Να λειτουργεί κανονικά στην Ελλάδα, χωρίς καμία επίπτωση στις υφιστάμενες δραστηριότητες, το προσωπικό ή τη διοίκηση.

- Να επενδύει ενεργά στη χώρα, με βασικούς πυλώνες τον βιομηχανικό τομέα, την πράσινη ενέργεια, την ανακύκλωση και τις υποδομές.

- Να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες και παραγωγικούς φορείς της ελληνικής οικονομίας.

Ψήφος εμπιστοσύνης στο μέλλον

Η Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στο μέλλον της Metlen και στη συνεχή αξία που δημιουργεί για τους μετόχους της.

«Θέλω να απευθύνω αυτό το μήνυμα σε όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μας διαχρονικά. Με τη συνεχή δική σας στήριξη, η εταιρία μας θα μεγαλουργήσει και στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα. Σας ευχαριστώ και πάλι και χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί στο συναρπαστικό αυτό ταξίδι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μυτιληναίος

Αναλυτικά στο μήνυμα του ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρει:

«Στις 27 Ιουνίου, σημειώσαμε ένα σημαντικό ορόσημο για τη METLEN, καθώς ξεκίνησε τη Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών – μια στρατηγική κίνηση που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξής μας, την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η πρόταση αυτή δίνει σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της METLEN τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της METLEN PLC — μιας νέας εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, και συγκεκριμένα το Λονδίνο, και υπό την ηγεσία της υφιστάμενης διοίκησης. Η αναλογία είναι απλή: μία μετοχή της METLEN PLC για κάθε μετοχή της METLEN Α.Ε.

Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια τεχνική συναλλαγή, είναι ένα ακόμα βήμα εξωστρέφειάς μας στο διεθνές περιβάλλον. Με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, τη μεγαλύτερη αγορά κεφαλαίων της Ευρώπης, αποκτούμε πρόσβαση σε μία από τις βαθύτερες δεξαμενές επενδυτικού κεφαλαίου παγκοσμίως. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει την μελλοντική μας ανάπτυξη, τη μετοχή μας και την πρόσβασή μας σε διεθνείς επενδυτικές ευκαιρίες.

Στη συνέχεια, θα έχουμε τη δυνατότητα να ενταχθούμε σε δείκτες όπως ο FTSE 100, ένα σημαντικό ακόμα ορόσημο ανάπτυξης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να αποδεχθούν την προσφορά:

  • Διατηρούν τη συμμετοχή τους στην METLEN PLC πλέον — η οποία τοποθετείται σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.
  • Η ΜΕΤLEN PLC θα έχει πρόσβαση σε ενισχυμένες δυνατότητες διαπραγμάτευσης και άντλησης κεφαλαίων.
  • Συνεχίζουν να είναι μέτοχοι σε μια διεθνή πια εταιρία με ισχυρή απόδοση, διεθνή επέκταση και βαθιά διαχρονική σχέση με την Ελλάδα.

Αν και η εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι ένα διεθνές βήμα, η ταυτότητά μας παραμένει ελληνική. Η METLEN θα συνεχίσει να είναι υπερήφανος εργοδότης και επενδυτής στην Ελλάδα, χωρίς καμία επίπτωση στις καθημερινές λειτουργίες, το ανθρώπινο δυναμικό ή τη διοίκηση. Η πρόταση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της εταιρείας και στην αξία που συνεχίζουμε να δημιουργούμε από κοινού, με όλους εσάς που είστε μαζί μας από την πρώτη μέρα, και γίνεστε συμμέτοχοι στη νέα αυτή προσπάθειά μας.

Θέλω να απευθύνω αυτό το μήνυμα σε όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μας διαχρονικά και μας βοηθήσατε με την υποστήριξή σας να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα. Είμαι σίγουρος ότι με τη συνεχή δική σας στήριξη, η εταιρία μας θα μεγαλουργήσει και στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα. Σας ευχαριστώ και πάλι και χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί στο συναρπαστικό αυτό ταξίδι».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Χρηματιστήριο: Oι πωλητές κέρδισαν τη «μάχη» – Θετικός καταλύτης το ράλι της Metlen
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Oι πωλητές κέρδισαν τη «μάχη» – Θετικός καταλύτης το ράλι της Metlen  

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026
Ανακοινώσεις

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ